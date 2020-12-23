內地元旦小長假旅遊熱度上漲320%　酒店預定量增八成

內地新冠肺炎疫情受控，臨近元旦小長假，多個線上旅遊平台數據顯示，內地2021年首個小長假旅遊熱度上漲，甚至上漲320%，超過去年同期。其中，廣州、三亞和西安元旦酒店預訂量同比增長超過100%。

數據顯示，今年元旦期間，有六成的訂單行程天數在3天以上，愈來愈多人選擇「拼假」出行，當中拼假出遊的前十客源地中，則以長三角地區熱情最高，南京、上海、杭州三地的合計出遊人次佔比達57%。12月31日是元旦期間航班出行最高峰，明年1月3日民航客流量總體呈下降趨勢。

2021元旦酒店預訂量是去年的1.8倍，同比增長達到八成，國內酒店預訂前十的熱門城市分別為長沙、北京、廣州、杭州、廈門、南京、上海、重慶、西安和三亞。其中，廣州、三亞和西安元旦酒店預訂量同比增長超過100%，三地酒店平均支付價格與去年同期相比，均有不同程度上漲，其中廣州高星酒店均價同比增長26%，三亞同比增長19%，西安增長7%。

從酒店預訂位置和類型來看，前往廣州的遊客多選擇溫泉酒店和度假酒店；三亞的熱門酒店集中在亞龍灣和海棠灣，房型以海景大床房和家庭房為主；西安的熱門酒店則集中在大雁塔、鼓樓等景點附近。

2020年的低價機票趨勢在2021年首個小長假得以持續。數據顯示，2021年元旦國內機票平均支付價格為615元（人民幣，下同），比去年同期便宜137元，而上海出發到廣州、麗江、昆明、珠海等地的航班及旅遊航線的平均支付價格亦有不同程度下降。

自今年7月「跨省遊」恢復以來，國內長線遊訂單急增，元旦期間有60%的訂單為國內長線遊，海南、雲南、東北連線、廣東、四川、福建、江蘇、廣西、黑龍江、陝西是長線遊的熱門目的地，大多數用戶選擇4至6天的行程天數。同時，2021年元旦期間的「一日遊」和目的地特色體驗等預定已回復至去年同期的七成水平，其中三亞和西雙版納為「一日遊」預訂量最高的目的地。

（澎湃新聞）