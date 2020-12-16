Pornhub兒童色情片長年泛濫　大企業不道德行為乏監管

全球色情影片網站正捲起一場大風暴。美國《紐約時報》知名記者紀思道（Nicholas Kristof）日前刊登一篇長文《Pornhub上的小孩》，針對以色情網站界巨頭Pornhub為首的業界，為何多年來對網站內充斥的強姦、報復式影片、偷拍、種族歧視、厭女仇女、虐待、兒童色情等諸多影片，一直坐視不理。Pornhub一開始回應紀思道評論，便稱之為「不負責任以及完全不實」，其後面對群眾壓力Pornhub旋即轉呔，稱將在未來禁止未經驗證的用戶上載影片。不過其姍姍來遲的回應明顯已難以力挽狂瀾，信用卡公司萬事達卡及Visa宣佈中止為其提供服務後後，Pornhub亦不得不作出實際行動，將所有未經核准的影片悉數下架，過千萬段鹹片一夜間人間蒸發。

今日眾多包括性侵的色情影片縱使在Pornhub下架，亦難保他日不會相同又或者其他網站重現。Pornhub為全球第三大最具影響力網站，每日平均吸引35億人次瀏覽，比微軟、蘋果、亞馬遜還要多，僅次於Twitter及Facebook，並於每日賺取近三億美元廣告收入。不過其充斥剝削性的影片，單以「18歲以下少女」或「14歲」的搜尋字句，已可在Pornhub取得逾10萬段影片。而紀思道亦找來不少受訪者現身說法，稱其年少時因自願、被偷窺，甚或性侵而拍下的色情片，雖曾因事主多次投訴而下架，最終卻總會被再次上載到網上，禁之不絕。此影片成為該些少女畢生的夢魘，有受訪者甚至患上抑鬱症，走上濫藥之路並投身色情電影業，最終摧毀其一生。

知名成人網站「Pornhub」捲入兒童性侵及偷拍影片風波，官方一夜間刪除全部由未經驗證的帳戶所上載的影片，網站只允許經驗證的內容合作夥伴上載影片及內容。（Pornhub網頁截圖）

誰能挑戰既得利益？

類似的故事根本如恆河沙數冰山一角，Pornhub亦曾因此遭外國政府封鎖及惹上官非。早於2014年Pornhub便因有疑似兒童色情影片而遭俄羅斯政府封鎖，其後菲律賓、印度、泰國政府亦以同樣理由封鎖Pornhub。去年經Pornhub驗證的色情頻道Girls Do Porn便因涉嫌強迫或誘騙進行性販賣而遭入稟，最終被迫關閉及下架，但事後該頻道的不少影片竟然仍於Pornhub繼續流傳。單以2017至2019年，網絡觀察基金會便發現118宗涉嫌兒童性虐待的影像在Pornhub流傳。不少政客、社運人士、民間組織亦聯署要求Pornhub正視性侵及兒童色情影片等的問題，Pornhub總是以「認真對待問題」作回應，但諸多涉及強姦、虐待、性販賣、兒童色情影片依然原封不動。

直至美國自由派輿論領袖《紐約時報》出手，事件才終於有所轉機，此亦足見在美國政治文化權力的不平等。儘管民間組織多年來對Pornhub窮追猛打不遺餘力，甚至聲嘶力竭發動聯署及訴訟，但種種手段根本無法取得成效，多年來Pornhub一直不為所動。然而當手執輿論重器的《紐時》僅刊登一篇評論報道，竟可一石激起千重浪，在文化精英界頓時引來極大迴響，甚至驚動萬事達卡及Visa兩所信用卡龍頭，中止與Pornhub合作，終令Pornhub不得不跪低。紀思道文中又針對Pornhub所屬的加拿大母公司MindGeek，詰問該國總理杜魯多既自稱女權份子，為何容許充斥強姦片段的公司在加拿大註冊，也迫得後者現身表態，足見傳媒身為第四權之影響力。

由《紐時》、《華郵》、CNN、MSNBC、ABC等組成的自由派文化精英階層，對美國輿論有着無遠弗屆的影響力，當其發聲時既可為世界作出正面貢獻，但當其受建制利益階層的商業利益或意識形態掣肘時，卻令該被正視的問題一直為主流遺忘。例如早前轟動全球的富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在政商名流界中縱橫多年，其販賣雛妓、誘騙未成年少女等罪行亦廣為流傳，但礙於其巨大財力及人際網絡，《名利場》、ABC、《紐時》有關愛潑斯坦的報道亦曾被阻止出街。直至2017年#MeToo運動興起，以荷里活監製溫斯坦（Harvey Weinstein）為首的多宗埋藏多年性侵事件才得以曝光，連帶ABC內眾多高層亦被爆出多年以來一直性騷擾下屬而紛紛下台。

號稱全球最大色情網站PornHub在2019年的年度回顧中指出，網站日均訪問次數為1.15億。。（網站截圖）

跨國企業是否公平正義？

而Pornhub一事亦只是大型企業為牟取暴利，不惜剝削弱勢群體以及受害者的資本主義縮影。Pornhub一直有舉辦慈善活動支援乳癌患者，又發起環保活動呼籲社會關注氣候變化，早前多國因疫症實施封城，Pornhub又開放免費升級會員鼓勵為網民打氣，亦贏得不少掌聲。然而再多所謂「企業社會責任」的公關技倆亦掩蓋不了其在性侵受害者、未成年、被販賣色情片演員身上賺取暴利的殘酷事實。正如早前《華郵》持有人全球首富貝索斯（Jeff Bezos）斥資百億美元成立地球基金應對氣候變化，遭自由派大加激賞時，媒體卻少有提及其旗下亞馬遜一直剝削底層勞工、打擊工會活動，在疫情期間未有為倉庫員工提供足夠保護裝備，又經常爆出避稅及反競爭行為。

至於ABC的持有者迪士尼，亦被批評長年向兒童灌輸性別定型及種族刻板形象。而蘋果、可口可樂、Nike、Adidas、Calvin Klein、H&M等知名品牌，早前亦被西方指參與強迫勞動新疆維族人。撇除新疆問題的爭議，跨國巨企剝削第三世界的事實多年來一直時有所聞，此亦跟Pornhub為賺取暴利，對性侵及兒童色情影片隻眼開隻眼閉的營商手法如出一轍。而此次Pornhub大清洗所折射出企業不道德營商手法，歸根結柢除了要加強政府對企業監管，並寄望傳媒作為第四權為公義發聲外，更要正視企業對媒體的潛在影響力，平衡公民社會與企業之間權力和地位不平等的深層次結構問題。