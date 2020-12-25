廣西南寧一家五口一氧化碳中毒2死3傷　22日內發生46宗同類事件

周四（24日）凌晨，廣西南寧市一間出租房內發生疑似一氧化碳中毒事故，造成2人死亡、3人受傷。目前，2名傷者已脫離生命危險、另1名傷者仍需留院觀察。 據內媒報道，本月1日至22日期間，南寧市合共發生46宗一氧化碳中毒事故。當局為了防止相關事故頻發，周四（24日）下午對非法經營罐裝液化氣展開調查，在青秀區檢獲逾30個「黑氣瓶」。

據內地傳媒報道，周四（24日）凌晨4時許，南寧市中華路一巷，一間居住了一家五口的出租房內發生疑似一氧化碳中毒，房中夫妻發現異常後撥打急救電話。經過救援醫護人員診斷，50歲左右的外婆及3歲的大女兒當場死亡，夫妻及1歲的小女兒被送院搶救。

目前，經過救治夫妻兩人已經脫離生命危險，小女兒仍需住院觀察，3人被初步診斷為一氧化碳中毒。當局正對出租房內事發具體原因開展進一步調查。

據了解，冬季是一氧化碳中毒高發期，燃氣熱水器的不規範使用也是導致一氧化碳中毒的重要因素。南寧急救醫療中心透露，該中心在本月1日至22日8時，共接到46宗一氧化碳中毒求救事件，救治88人，其中死亡3人。多宗事件的起因是由燃氣熱水器安裝使用不規範造成。因此有醫生就呼籲，室內門窗不能完全封閉，保持室內良好的通風環境很重要。

另外，罐裝液化氣的使用頻率在南寧多個城中村都極高，有居民、租戶貪圖方便和便宜，會就近購買非正規經營店賣的非法液化氣（俗稱「黑氣瓶」）。而為了防止爆燃、爆炸及中毒事故的高頻率發生，周四（24日）下午，南寧市青秀區開展非法經營液化氣綜合執法，在麻村、埌西村、長堽村檢獲逾30個「黑氣瓶」。經過查驗，被檢獲的「黑氣瓶」多為廢棄或翻新，都未經過安全檢測，極易發生安全事故。

（綜合報道）