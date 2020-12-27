福建女3歲被拐失蹤　27年後身陷牢獄前終庭上認親叫「媽媽」

福建婦人張雁多年來一直尋找失蹤的女兒小華，直至今年被告知女兒可能找到，只是已身陷囹圄。原來，當年僅3歲的小華被人抱走後，曾輾轉去過廣東、重慶生活，後來因遇人不淑才捲入一宗毒品案。 張雁近日專程趕到重慶旁聽女兒涉毒品一案，並向法官請求與小華見面。兩人最終在合議庭、公訴人和辯護人的見證下「認親」，小華更在27年後再親口叫「媽媽」，並承諾會改過自新，服刑完畢後再孝敬母親。

小華近日捲入一宗毒品案。（影片截圖）

內地傳媒報道，小華27年被人抱走後，張雁一直自責不已，時常以淚洗面。為了尋回女兒，她先後加入幾個尋親組織和QQ群組，並且聯繫多個電影節目尋親。直至今年4月，有志願者表示通過系統比對可能找到小華，但她涉犯一宗毒品案。

重慶市第五中級人民法院近日開庭審理，張雁一直坐在旁聽席，直至女兒要退庭被押走，才請求法官讓她與女兒見面。按照相關規定，案件未決前是不允許家屬與被告接觸，但因情況特殊，經合議庭與檢方商議，並向院裡請示，鑑於小華在檢察院所指控共同犯罪中屬於從犯，起次要作用，讓她與失散多年的母親重逢，可能有助於迷途知返、重新做人，合議庭遂同意請求。

小華與張雁見面後訴說自己多年的心酸和委屈，「把我抱走的那個人，我從來沒喊她過一聲媽媽」、「我等了好久，媽媽」，並表示自己會重新開始、認真改過、踏實做人，對自己做錯的事情承擔責任，希望服刑完畢後可孝敬母親。

小華的辯護律師透露，小華當年被人抱走後，曾跟隨一對撿拾垃圾的夫婦生活到11、12歲，惟養父母相繼去世，令她再無依靠，於是她到廣東、重慶生活，因沒有家人呵護及受過良好教育，最終才遇人不淑捲入毒品案。

（重慶晨報）