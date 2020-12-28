雲南老漢離家流浪近60年　長沙退休女教師多次探訪助其回老家

一名來自雲南的七旬老漢在外流浪近60年，近日湖南長沙一名退休老師在當地一處地下隧道遇見這名老人，多次探訪老人並試圖提供協助。最終在這名退休老師的協助下，這名老人回到老家的養老院安享晚年。

長沙退休老師李樂意多次探訪一名七旬流浪漢，協助他回老家（點圖放大）：

內媒報道指，來自雲南巧家縣的蕭家福自幼因家庭變故過繼給他人，8歲時患上手疾和眼疾卻沒錢醫治，至15歲外出流浪，先在昆明待了近20年，之後徒步3個月到湖南流浪近40年。蕭家福多年來一直靠打工或拾荒維持生計，直到2014年，當時70歲的他由於年邁喪失勞動能力，才不得已開始乞討度日。

11月尾，長沙麓山外國語實驗中學退休教師李樂意外出辦事時，路過一處地下隧道看見蕭家福坐在地上，於是給他投了一些錢便匆匆離開。後來她返回地下隧道時詢問蕭家福來自哪裡，又詢問蕭家福為什麼不去救助站（協助流浪、乞討人員的機構），然而對方一句話都不說。李樂意待了幾分鐘，只好離開。

之後李樂意兩次回到蕭家福身邊，得知蕭家福來自雲南巧家縣，試圖勸對方到附近救助站求助，又主動表示要為他送上錢及被子等物資，但蕭家福依然拒絕所有李樂意提出的幫助。李樂意隨即把蕭家福的情況寫信發送給巧家縣政府的縣長信箱。

報道指，其後長沙當地救助站的工作人員隨即為蕭家福提供生活物資，後來蕭家福同意回老家，在雲南和湖南兩地救助站的協調下回到雲南。據了解，當地派出所已為蕭家福辦理了落戶手續，蕭家福現在住在當地養老院。

（綜合報道）