明星「健康寶」個資外洩　1元可網購逾千名藝人身份證號

針對新冠肺炎疫情防控推出的小程序北京「健康寶」，近日爆出有明星個資被外洩。只要輸入姓名及身份證號，無需再次人臉識別，即可查詢他人的健康寶照片，網上代拍群中甚至有人大量售賣明星健康寶照片與查詢方法，只需2元（人民幣，下同）就可獲70名藝人的健康寶照片。 負責研發北京「健康寶」的中關村科學城城市大腦股份有限公司周一（28日）表示，目前正跟進此事，有相關信息會及時公布。北京市經信局指出，正在核實事件，有進一步結果將及時回應和公布。

代拍群中售賣明星「健康寶照片」與查詢方法。（紅星新聞）

內地《紅星新聞》報道，網上「代拍」行業（代替粉絲拍攝明星）近日出現了一項新型的「健康寶照片」買賣交易，包括「1元購買健康寶查詢方式」、「1元1000多位藝人身份證號」等；經查證，部分身份證號碼屬實。

只要用戶在微信中搜索「北京健康寶」小程序，進入「他人核酸檢測結果代查」，再輸入相關姓名與身份證號，即可獲取他人登錄個人信息時的人臉識別照片，即「代拍」所販賣的「健康寶照片」。同時，若被搜索者做過核酸檢查，亦會顯示其核酸檢查結果與檢測機構、檢測時間。

只要用姓名和身份證號，就可查詢到他人的健康寶信息。（紅星新聞）

報道指，代拍行業已形成一條完整產業鏈，行業上游是個人信息買賣，而明星的個人信息有一系列簡稱，例如「sfz」為身份證號碼、「hb」為航班、「jkb」 為健康寶照片等。有代拍業者稱，明星照片買家大部分是粉絲，或管理發布藝人行程和照片的社交媒體賬號的人。

河南豫龍律師事務所律師付建認為，相關人員在未經照片本人同意的情況下，擅自出售其照片以達到謀利的目，出售者已觸犯法律，或侵犯公民個人信息與肖像權；若粉絲購買相關照片只是為了自我欣賞，其行為就不構成侵權。

逾千名明星的身份證號等信息僅售1元。（紅星新聞）

泰和泰律師事務所律師劉秀表示，代拍行為既未經權利人本人同意，又以營利為目的公開出售，屬於典型的侵犯肖像權的行為，應承擔相應的民事責任。若代拍者出售明星或其他社會公眾的身份信息、防疫信息、航班信息等，則涉嫌構成侵犯公民個人信息罪，應承擔刑事責任。