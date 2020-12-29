移宿空間「太空艙」配備智能家電　使用壽命達50年不受地域限制

中國首款智慧移宿空間「太空艙」周二（29日）在中國科技城5G科技園發布。據介紹，「太空艙」使用壽命長達50年，自帶一體式生化系統，不需打地基、挖建蓄糞池，更不受地域位置限制，可應用於應急救援、方艙醫院建設、旅遊景區及休閒生活等多種場景。

智慧移宿空間被形像地稱為「太空艙」，由浙江大學ERA生態產業聯盟智庫專家及聯盟企業天下一家聯合研發。艙外有一個太陽能板，艙內有一張雙人床，配備聲控燈光、喇叭、電視、冰箱、電磁爐、智能門鎖、空調、電動窗簾等，同時有設備齊全的廚房設施器具，用戶可直接在艙內烹飪。

相關負責人介紹，「太空艙」採用新型玻纖複合材料一體成型，質地輕薄，不易腐蝕；自備800至1600升給水箱、5千瓦太陽能系統，可在無外接水電條件下使用。同時，「太空艙」利用一體化生化系統全自動運行，可以解決生活污水二次處理或運轉的困擾，並增加二次循環水再利用，最大程度地實現節能減排和水資源消耗，大大減少人工維護和運營成本。

據了解，「太空艙」已完成開發、優化及正式投產前的試驗，未來將在全國範圍內布局六大超級工廠，形成以中國科技城5G科技園智慧移宿空間創新中心為核心、重慶中試基地為依托、全國六大超級工廠為支撐的百億級產業鏈項目。