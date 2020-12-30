浙大校外路面塌疑2人失聯　坑洞長10米寬5米　30戶緊急疏散

浙江大學玉泉校區北門外周二（29日）晚發生路面塌陷，疑有2人失聯。據指塌陷地附近是施工中的地鐵線路。杭州西湖區人民政府辦公室周三（30日）消息指，塌陷面積約25平方米，目前正全力搜救疑似失蹤者，消防員已帶同搜救犬入坑搜索，路陷原因正在調查。

西湖區人民政府辦公室消息指，事發於周二晚約7時，西溪路慶豐新村段人行道突發地面塌陷，面積約25平方米。省、市、區領導和相關部門高度重視，立即成立應急處置指揮部，全力搜救疑似失蹤者，同時採取措施防止發生次生災害，妥善轉移安置就近小區居民。

從現場圖片可見，靠近慶豐新村20號樓外的人行道上出現一個大坑，塌陷區域長10米，寬4、5米，塌陷位置有積水，當局已安排多台水泵及排水搶險車抽走積水。一棵綠化帶中的大樹落入坑中，枝幹直接將小區鐵圍欄壓毀。為安全起見，當局事後已緊急疏散慶豐社區20號樓3個單元的居民，共約30戶人。

目擊市民金女士透露，當時正要去慶豐新村吃餐，正在沿路找車位，開到事發現場附近時，最先看到有一棵樹倒在路中間，車輛都排隊繞行，有市民正在打電話報警救助。當她駕車讓行時，又有一棵大樹倒到另外一邊，一股白氣瞬間從地面冒出。

在事發地點附近公寓工作的保安表示，事發時聽到一聲巨響，於是跑出外查看，發現西溪路旁塌陷，剛開始有4、5米深，直徑4米左右，後來坑口愈來愈大。

杭州市水務集團、杭燃搶修人員事後已到現場排查，證實塌陷目前對自來水管線、燃氣管線無影響。

據報，塌陷處附近正在建設杭州地鐵3號線，最近的站點是黃龍體育中心站（玉古路站），位於玉古路與西溪路交叉口，該站施工期間涉及多次管線遷改及交通疏解。