廣西男誘騙劫殺21歲女舊同學　座駕據為己有、手機套現4萬元揮霍

廣西23歲男子覃起明2019年6月因為賭博輸錢，假藉「買房」的名義約見20歲的女房產經紀韋穎，隨後將其殺害。作案後，他將死者座駕開走，向朋友炫耀車是他剛買的。同時，他使用死者手機套現銀行卡4萬元，請朋友吃喝揮霍。 2020年12月29日，南寧中院對該案作出一審判決，以故意殺人罪判處覃起明死刑。

判決書顯示，覃起明生於1997年2月，現年23歲。而據內媒早前報道，覃起明和韋穎都是馬山縣周鹿鎮周水村人，且彼此曾是小學和初中同學。

根據判決書所載的覃起明供詞，他案發前因賭博輸掉幾萬元和一部汽車，手頭很缺錢，因而產生了搶劫念頭。而鎖定韋穎為目標，是因為他覺得「韋穎在房地產中介公司上班，有車開，還有人欠她5萬元的賣房佣金，應該有點錢」。

2019年6月20日晚，覃起明通過微信聯繫韋穎，聲稱可以找馬山縣的一個朋友幫她追回欠款，讓韋穎與他同去馬山縣，獲韋穎同意。翌日，兩人抵達馬山縣後，他又以「討債的那個朋友喜歡吃野味，而山上有野味」為由，騙韋穎和他一起上山。

韋穎的朋友在網上發文，痛斥疑犯「醜惡恐怖」。（紅星新聞）

上山後，覃起明拿起一根事先準備好、有手臂般粗大的木棍，從後面敲打韋穎的後腦勺，並致其倒地。覃起明隨後發現韋穎還有呼吸，擔心她醒來後報警，遂用刀將韋穎殺害。隨後，他將韋穎的屍體拖進草叢，並用雜草蓋住。

殺害韋穎後，覃起明開走韋穎的座車，並偷竊了韋穎存放在副駕駛座抽屜的2120元（人民幣．下同）。他並通過手機微信的方式，先後用韋穎名下的銀行卡套現約4萬元，用贓款請朋友吃飯、喝酒。隨後，他將韋穎的手機扔到一條臭水溝裏。同月23日，覃起明被警方帶走調查。

判決指出，覃起明犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯搶劫罪，判處有期徒刑11年，剝奪政治權利1年，並處罰金2萬元；決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金二萬元；責令覃起明退賠搶劫所得7613元給被害人親屬。一審宣判後，覃起明對判決不服，表示要上訴。