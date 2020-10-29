內媒：北京連續兩年無PM2.5嚴重污染日　藍天不再是「稀罕品」

內媒《北京日報》報道稱，北京的空氣質量在「十三五」期間愈來愈好，藍天的「含金量」大幅提升，令市民不再覺得北京的藍天是「稀罕品」。

2020年9月1日，北京天氣晴好，遊客跟團遊覽天安門廣場。（視覺中國）

報道引述相關數據稱，2019年北京市細顆粒物（PM2.5）年均濃度為42微克/立方米，首次達到「40+」，較「十二五」末下降了47.9%，在京津冀及周邊地區「2+26」城市中濃度最低、降幅最大。2019年全年累計的優良天數240天，較2015年增加54天，佔比達65.8%；空氣重污染日4天，較2015年減少42天，且連續兩年未出現PM2.5嚴重污染日。

據介紹，「十三五」期間，北京市修訂《北京市大氣污染防治條例》、制訂《北京市機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》，針對燃煤鍋爐清潔能源改造、農村地區煤改清潔能源、老舊機動車更新淘汰等出台一系列配套鼓勵優惠政策。同時要求不符合首都功能定位的一般製造業和污染企業加快退出，完成「散亂污」企業分類清理整治。

過去北京的冬天總是離不開「霧霾」，如今漸漸有所改善。（視覺中國）

據初步統計，2019年全市燃煤消費總量下降到250萬噸以內，基本解決燃煤污染問題；「排放大戶」機動車污染治理實現突破，出台柴油車治理攻堅行動計劃，綜合運用禁限行、淘汰補貼等政策，淘汰高排放老舊機動車，大力推廣使用新能源汽車。北京下一步將以細顆粒物和臭氧協同治理為重點。

（北京日報）