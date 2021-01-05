微博瘋傳前網球一姐李娜退出中國國籍　中國領館闢謠：同名同姓

內地近日瘋傳已退役的中國網球一姐李娜退出中國國籍，引起網民熱議。中國駐釜山總領館昨（1月4日）回應稱，申請人與知名運動員李娜同名同姓，經核實，領事證明圖片是被人盜用後上傳到微博炒作。 李娜今日（1月5日）表示，官方已闢謠，自己對此不想再有更多評論，「也沒有太多可以說的」。

中國駐釜山總領館發聲明稱，「李娜」退出中國國籍成為新浪微博熱搜話題，並附該館去年12月24日簽發的第462號領事證明，引發關注熱議。經查，該申請人證件使用姓名與知名運動員相同，其已在韓國結婚定居多年。

微博上流傳的領事證明圖片，顯示申請人李娜退出中國國籍。（微博）

經與申請人聯繫核實，該領事證明圖片是被盜用後上傳到微博炒作。總領館對別有用心人員非法盜用個人法律文件，並在網上傳播炒作的行徑予以譴責，鄭重提醒領區中國公民務必保護好個人法律文件，防止隱私信息洩露可能帶來的風險。

事件引起網民關注，不少人更一度責罵她忘本。雖然誤會已澄清，但該話題依然在網上熱議，有人認為造謠者應承擔相應的責任，又指在中國叫李娜的人太多，希望大家別斷章取義，「就是真退出也是正常的，不要道德綁架任何人」、「一個人追求自己的幸福生活有錯麼？」。

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現年39歲的李娜，分別在2011年法網及2014年澳網奪走女單冠軍，成為首位奪得大滿貫冠軍的亞洲球手。不過，她自澳網奪冠後受傷患困擾，最終決定在2014年9月退役。