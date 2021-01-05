浙江44歲婦網戀22歲小鮮肉被騙財騙色　車站內苦纏哭訴求還錢

網戀有風險，一不小心更會誤墮陷阱被騙財騙色。浙江杭州44歲女子劉某，早前向22歲小鮮肉男友王某借出3個月工資約7500元（人民幣，下周）以解對方燃眉之急，卻在逛街時發現他與另一女生舉止親密。 王某近日不敵女方不斷追債及跟蹤，欲乘坐高鐵離開，未料在高鐵站被對方發現阻止。警方介入後，王某最終答應歸還錢款。

經查，劉某來自四川，與丈夫的感情關係一直不和諧，於是孤身一人到杭州打工賺錢，並在網上認識了來自安徽的王某。兩人在網上聊天多時，漸生好感，其後發展成情侶。劉某之後主動提出想見面，兩人首次見面時就發生性關係。

劉某不斷追債及跟蹤男友。（網絡圖片）

去年12月初，王某稱自己廣東的工廠出事，需要親自過去解決問題，但他未能找到網上銀行的USB憑證，無法購買回廣東的機票。劉某知道後立即將自己約3個月的工資、共7500元借給男友。

劉某借錢後，以為王某已離開杭州趕去廣州，卻在逛街時見到對方與一名女子非常親近地並排而行，她見狀立即上前與他吵架，更要求他還錢。惟王某稱錢都是她自願給，不想還。劉某始終狠不下心，於是一直糾纏男友，甚至跟蹤對方。

王某最終答應還錢。（網絡圖片）

王某對於劉某的行為感到難以接受，打算坐高鐵離開杭州，卻沒想到在杭州東站被女友找到；兩人當場發生口角，女友更一直拉扯他不放手。圍觀市民嘗試勸說無果，最終報警求助。警方到場後，劉某就直接坐在地上，一邊哭一邊指男友是騙子，欺騙自己感情。王某最終答應還錢，當場還了約2000元，餘下款項分期歸還。