黑龍江男離婚賣樓資助「網戀女友」　警方破案始知「戀人」是表叔

黑龍江牡丹江市50多歲的王先生近日向警方報案，懷疑自己遭遇網上情緣騙案，在低價抵押房子、與妻子離婚後，網戀女友卻始終拒絕見面。 警方調查後，發現王先生的網戀女友實際上不存在，是當初介紹二人認識的王先生表叔假扮，目的就是要誘騙錢財，至案發時涉案金額更已有十多萬元（人民幣．下同）。

據了解，王先生表叔劉某在2017年與王先生聯絡，聲稱想要一起做某品牌的產品代理，並讓王先生與品牌的客服林薇聯繫。林薇擅於言詞，讓王先生在聊天時總覺得對方與自己心意相通，甚為喜歡。王先生十分體諒林薇一個女孩子在外工作不容易，經常會透過微信紅包送錢，最初一天數元、十多元，很快就變成一天送好幾次，每次200元。

不久後劉某再次登門拜訪王先生，言語間透露林薇正遇上困難，需要一大筆錢「平事」。王先生聽後著急，不惜將房子低價抵押籌錢，希望能夠幫助林薇渡過難關。不過，王先生事後多次想約林薇「奔現」，但林薇每次都以各種理由拒絕。

警方調查後發現使王先生不惜與妻子離婚的網戀女友林薇根本不存在，轉為調查劉某時，卻發現事有可疑。劉某得知王先生報警後表現得十分不安，回答警詢時亦支支吾吾、閃爍其詞。劉某最終對犯罪事實供認不諱，承認林薇是他假扮，目的是想從王先生身上騙錢。經核實，王先生已被騙去十多萬元，劉某目前被依法採取強制措施，案件正在進一步辦理中。

（綜合報道）