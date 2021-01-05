救人遭砍傷手腕恐礙考試　山東藝考生：已有最壞打算不後悔出手

在河南新鄉當地參加藝考培訓的山東壽光高三學生劉一寧，早前為保護求救女性時被兇徒砍傷右手，手腕肌腱被割斷。 最新消息指出，劉一寧近日獲當地警方贈送見義勇為確認證書以及2萬元人民幣的獎勵金。至於傷勢方面，劉一寧的右手仍然無法彈琴，正一邊積極參加康復訓練，一邊努力練習專業課。

劉一寧獲當地警方贈送見義勇為確認證書以及2萬元人民幣的獎勵金。（微博）

事發在去年11月21日，劉一寧離開租住的酒店外出購物，突然聽到房外有一名女子呼喊救命。情急之下，劉一寧將女子帶到自己房間內躲避。隨後，就有另一名女子持刀闖進，混亂之中劉一寧的右手被砍傷，當時更是右手手掌從手腕處彎曲，無力地垂下來。經醫院診斷，劉一寧的右手手腕背部有切割傷伴血管神經肌腱斷裂。

據介紹，2021年藝考單招專業課考試將從1月5日起陸續開始。劉一寧是應屆藝考生，主項是聲樂，副項是鋼琴。劉一寧的專業課培訓老師王月芳坦言，按照目前的傷勢，不管是樂器演奏還是筆試都十分困難，甚至半年之後的高考也可能會受到影響。王月芳表示，接下來會盡力幫劉一寧向相關部門申請緩考，或者給予一些方便的考試政策，以便能順利完成學業。

劉一寧在受訪時就直言，已有做好最壞打算，如果因為受傷影響考試，就會明年再考一次，又表明不後悔出手救人。

（綜合報道）