17歲上海少年網上建賣淫中介平台　業務遍布城區　法院公訴7人

上海警方指，有犯罪集團在網絡建設介紹賣淫平台，以及現場派發印有穿著暴露的女性、預約電話的卡片（內地俗稱「小卡片」），在數月內就將業務發展遍布上海主城區。去年5月，上海市警方對主要涉案疑犯進行拘捕。 近日，上海市黃浦區人民檢察院對被告人朱元、李磊（化名）、黃一明（化名）等7人以涉嫌介紹賣淫罪提起公訴。據了解，犯罪集團的策劃人朱元僅有17歲。

朱元招到4人在酒店散發「小卡片」。（網上圖片/示意圖）

事緣於2018年，剛剛中學畢業的朱元經人介紹，學會了如何運用互聯網招嫖，並於2020年初開始發展招嫖業務，他在QQ、微信群組中發放廣告，希望有人可以介紹賣淫女給他。疑犯李磊看到消息後，便與朱元取得聯繫，2人決定每單生意收取700元——1000元（人民幣，下同），朱元可分到一半嫖資、李磊及賣婬女各分四分一。

此外，朱元還在外賣騎手群組中發「兼職發傳單每天底薪200元」的廣告，招募人員在有較大客流量的賓館門口散發「小卡片」，最終成功招到4人，招嫖業務範圍也隨之擴展到上海六個區。至於如何讓嫖客與自己取得聯繫，朱元就發展了自己的姐夫黃一明做接聽電話的客服員，接收嫖客下單、商定嫖資等。

2020年5月，上海市警方發現「小卡片」，通過調查將朱元等人拘捕。上海市黃浦區人民檢察院近日對此案開審，有被告人稱「我只是想在晚上找一份兼職多賺一份錢」。檢察院表示，本案中被告人朱元、李磊等2人構成介紹賣淫共犯，被告人黃一明等5人，屬主觀故意上明知他人從事介紹賣淫活動仍提供幫助，屬於從犯。

（澎湃新聞）