長城汽車註冊「單身狗」「奶狗」等商標惹議　網民：有違公序良俗

內地傳媒今（1月6日）報道，中國長城汽車股份有限公司因申請註冊新商標名稱引起關注及爭議，其中包括「哈弗單身狗」、「哈弗奶狗」等商標，國際分類涉及運輸工具、廣告銷售。

有網民認為，以「單身狗」、「奶狗」為名申請新商標，雖然吸引眼球，但市場營銷行為不免有些「變味」，有違公序良俗。有人指出，長城汽車申請新商標，更大的可能性是出於防禦性註冊，為了避免其他品牌對商標進行惡意搶注，故提前做好準備。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林分析稱，長城汽車申請註冊新商標，是公司重視知識產權的體現，同時體現出長城汽車正在關注新生代消費的趨勢。雖然上述商標名稱和傳統的汽車看似無關，但年輕人喜歡追求新潮名字，因此是有利於提升新一代對品牌的關注度。

北京金訴律師事務所主任王玉臣則認為，「哈弗單身狗」、「哈弗奶狗」等商標名，是長城汽車出於對年輕人流行語的一種吸睛註冊，但對於老一輩的群體而言是有些「變味」，不太符合傳統觀念。

長城汽車因註冊新商標惹議。（網絡圖片）

據了解，自去年以來，長城汽車亦註冊了眾多商標名稱，包括「哈弗崎羚」、「哈弗野狼」、「歐拉貓」、「閃電炮」、「舒服」、「長城二炮」「長城十炮」等。

（綜合報道）