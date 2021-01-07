拒「996」無意義加班後遭申通快遞辭退　上海應屆生：將維權到底

內地部分企業流行996工作制，意指「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」，或要求延長工時而不額外支薪，一直備受非議。 上海一名應屆畢業生近日爆料，指自己去年入職「申通快遞」，不久後公司則要求員工晚上9點以後下班，還稱不要在這個年紀談戀愛等。 事主拒絕無意義的加班，之後遭告知因試用期不合格被辭退，遂憤而訴諸法律。目前，申通官方尚未回應此事。

自稱是2020應屆畢業生的小江指出，他去年7月2日入職，到9月7日，公司副總監表示部門要求9點以後下班，指這是為員工負責，更稱：「你們現在才22歲，不要着急在這個時間談戀愛，畢業的前5年不談戀愛怎麼樣呢？」

由於拒絕新的加班要求，小江最終在2天後被告知因試用期不合格被辭退。對此他憤憤不平，稱之前他們正常是6點就可下班，但新的要求是就算把事情做完也不准走，他遂沒有按照要求，6點準時下班，結果就被告知工作態度有問題，把他辭退。

小江之後向青浦區仲裁委提交申請，仲裁委裁定申通快遞構成違法解除勞動合同行為，判決依法支付賠償金。近日，申通快遞提起上訴，一名申通內部人士周四（7日）更向內媒指出，事件描述內容與事實嚴重不符。

小江同日則透過微博持續爆料。他認為，公司方面強制要求員工加班，卻對加班費隻字不提，其並非是為員工負責，而是屬於壓榨。他又稱，當自己被辭退並提出仲裁時，還曾受公司HR言語威脅，但他沒有低頭，而是選擇了維權，強調文中描述的事件均有錄音文件，可作證據出示。同時，他還指摘公司事後拖欠他1000元人民幣工資。

他表示，收到裁決書並不代表結束，而是僅僅開始而已，面對申通上訴，他依舊選擇維護自己的合法權利，目前自己正在等待下一次開庭。

事件同時引起網民關注，更衝上熱搜。網民普遍支持小江維權，讚揚他勇敢，亦有人表示希望透過事件，讓更多人明白「996」是違法行為，是一種畸形的加班文化。

（綜合報道）