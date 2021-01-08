喝鹿心血可治心臟病？　吉林漢誤信謠言非法獵殺3梅花鹿被刑拘

吉林省琿春森林公安局周四（7日）透露，警方早前偵破一宗特大非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物案，疑犯劉某聽信謠傳偏方「喝鹿心血能治療心臟病」後，竟非法獵殺3隻國家一級保護動物野生梅花鹿，最終被依法採取刑事拘留強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

事源上月初，民警得到線索指，有不法之徒在琿春市哈達門鄉馬滴達林區內非法獵殺野生梅花鹿，於是連續多日圍繞林區的山場溝系、養殖戶種植戶看護房逐一排查走訪，並鎖定在馬滴達村夾信子溝看護房居住的劉某有重大嫌疑。同月7日，蹲守的民警冒着嚴寒成功將其抓獲，同時在住所查獲尖刀、斧子、鋼絲獵套等作案工具，以及涉案鹿肉、鹿尾、鹿鞭、鹿腿骨若干。

疑犯自製的12個鋼絲獵套。（中新網）

劉某到案後如實交代犯罪事實，經查明，患有心臟病的他只因聽信所謂喝鹿心血能治療的偏方，便起了作案念頭，在去年7月至8月間數次攜自製的12個鋼絲獵套竄入林區內佈設，先後套死3隻鹿科動物，後來經鑑定均為國家一級保護動物梅花鹿。

得手後，劉某會就地用尖刀和斧子將野鹿肢解，再將鹿皮用草葉掩埋掩蓋罪行，最後把內臟、骨肉運回住所享用。不過，在食了大量所謂鹿心血及鹿肉後，劉某的心臟病並未得到任何改善。最終，他涉嫌非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物罪而被刑拘，至於其在野外佈設的鋼絲獵套隱患已全部清除。

警方查獲的涉案物品。（中新網）

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