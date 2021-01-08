有片｜冬天伸脷舔鐵柱會黐實？　山東男童親自試驗後哀嚎「救我」

近日在山東棗莊，一名15歲男孩聽聞「用舌頭舔鐵柱會被粘住」，好奇心作祟的他展開一番「探索」，結果舌頭果真被牢牢的粘在鐵柱上。最終要在附近商戶老闆的幫助下才得以脫困。

事發於周四（7日），閉路電視拍到，男孩的舌頭被粘在鐵柱上，動彈不得的他發出幾聲哀嚎後，大喊「救我、救我」。鐵柱附近一間商戶的老闆見狀後，將一杯溫水倒在男孩的舌頭上，男孩才被成功「解救」。

商戶的老闆介紹指，是因為有人和男孩開玩笑稱，鐵柱可以粘住舌頭，男孩不信才進行嘗試。

對於此事網民們亦都哭笑不得，「以身作則證明了實踐是檢驗真理的唯一標準」、「小朋友真可愛」、「看到這個新聞笑出了聲」，還有網民調侃道，「山東的（鐵柱）不太行，東北的才算甜」，有同樣經歷的網民說，「小時候也不信邪被凍住過」。

吉林市霧凇景區內，有遊客舔鐵柱後舌頭被粘住。（網上圖片）

其實類似的事件不是第一次發生，去年11月27日，吉林市霧凇島景區也有一名女子因為好奇，舌頭被粘在了鐵柱上，引得周圍眾人大笑。最終，女孩的朋友用礦泉水浸濕，幫助其取下舌頭。

近年來，每逢冬天就會有關於「在北方，用舌頭舔鐵柱」的討論在網絡浮現。眾所周知，內地北方冬天的天氣寒冷，舌頭被粘住的原理就在於，處於室外的鐵柱溫度處於冰點以下，而鐵的傳熱速度快，舌頭表面唾液的熱量會迅速散失到鐵柱中，唾液結冰後，舌頭就會被粘在鐵柱上。

（綜合報道）