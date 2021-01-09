新冠肺炎｜嚴寒中值守病毒檢測點　石家莊女防疫人員工作期間猝死

河北石家莊的新冠肺炎疫情反彈，當局自周三（6日）起展開全民病毒檢測。 不幸的是，官方通報指當地一名社區前線防疫工作人員，在工作中暈倒後去世。

事發於周四（7日）晚上，55歲的新華區西苑街道辦事處國泰街社區的工作人員李瑞芝在連續緊張工作兩天後，暈倒在一線崗位，經過緊急送院搶救後於周五晚上不治。事發後，社區有工作人員證實指，「李某芝在疫情檢測時突發疾病，第一時間送到醫院，最後搶救無效身亡」。

死者的兒子安先生透露，「從6號那天，我母親確實是起早貪黑的，早上5點多走，（翌日）凌晨兩三點才回來，休息可能不太好」。安先生表示，自己的母親負責登記病毒檢測信息，需要來回走動，手寫信息、往電腦裡錄入。

安先生指，母親工作強度較大，領導怎麼佈置怎麼幹。母親已從事社區工作有15年，平時血壓高，這次是因心梗去世。安先生又稱，事發後當晚，政府部門工作人員就來到家中慰問。安先生認為，母親是在工作崗位上出的事，希望能按工傷予以認定，目前正在等官方答复。

央視的報道則提到，李瑞芝主動向社區請求參與，在病毒檢測點進行人員信息登記和現場秩序維護工作。報道引述李瑞芝的同事孫婧透露，這段時間石家莊特別寒冷，最低氣溫在攝氏-10度以下，社區工作人員也是採用兩小時換崗的方式在一線值守。7日傍晚5時，李瑞芝再次上崗，約1小時後就突感身體不適，現場工作人員和同樣做病毒檢測工作的6名醫護人員，立即對其進行現場救護，並且第一時間送醫搶救。約2小時後，李瑞芝因搶救無效死亡。

網民熱議：

「肺炎沒有死人，防疫的人卻去世了一個，唉，傷心」。 「都是被一層層領導壓的，受苦受累的只有基層」。 「國家應該給社區工作者漲工資。」 「功勞領導領，活都是社區基層幹，防疫一旦成功，最先忘記的是社區。」 「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。」

（綜合報道）