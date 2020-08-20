蛇精男劉梓晨出事　消失3個月PO恐怖自拍驚喊：全臉毀容了！

内地網紅劉梓晨曾因不符正常人比例的五官被網民取名「蛇精男」，一嘗爆紅滋味，惟他最近卻無預警消失3個多月，直至周一（17日）才在微博發文，透露身在美國的他竟「全臉毀容」，正經歷前所未有的地獄生活，坦言「每天的我都在抑鬱中度過」，引起網民關注。

被稱「蛇精男」的劉梓晨最近透露近況，上傳自拍照表示「全臉毀容」。（微博「劉梓晨Chen」）

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劉梓晨早年因尖削下巴、堅挺高鼻和不合比例的大眼睛，被網民揶揄整容過度變成「蛇精男」，但他本人曾在節目上否認整容，表示只曾注射玻尿酸、做雙眼皮埋線手術和烤瓷牙，在社交網站經常與網民唇槍舌劍。不過，劉梓晨微博自今年3月中便沒有更新動態，他曾在5月時回應外界一句：「我沒死，謝謝。」

再隔3個月，劉梓晨在周一（17日）發帖，指他身處美國，當地正受新冠疫情和「暴亂」影響，自己更「遭受全臉毀容的下場」，讓他無力更新任何日常，形容在消失的數個月期間，「此刻的我正在經歷從所未有的地獄般的生活」。他亦上傳多張自拍照，看到其臉上多處有紅點。

👇👇👇劉梓晨「進化史」，獨特五官被網民取名「蛇精男」👇👇👇

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劉梓晨未有透露病情，但直言自己每天都在抑鬱中度過，生活只剩下有哭泣、難過和悲傷，「全臉變成這樣跟要了我的命沒什麽區別，我不知道該如何去面對我的臉和怎麽面對以後的生活了」，並希望酸民不要落井下石，「因為現在的我真的難過到極致」。

帖文一出即有大批網民留言，有人看到照片後大為震驚，但安慰道：「雖然有時候喜歡罵你，但還是希望你好好的，去醫院好好檢查吧」，「天哪，太可怕了，一定要照顧好自己」，「以前確實你也喜歡炫富，但是你現在三觀正起來了，希望你可以安好」。

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