貴州寒潮突襲道路結冰　警帶醫生冰面滑行徒步6公里救待產婦

內地多個省市持續低溫，其中貴州省黔南布衣族苗族自治州的氣溫更驟降至零下5℃。該州龍里縣龍山鎮金星村一名孕婦日前產子，卻因當地寒潮突襲道路結冰，救護車無法通行。兩名警員及醫生先後越過山坡，滑行下山，再徒步走完6公里路程，最終趕到孕婦家中，為母子進行護理和檢查。

當日執勤警員陳明星接報後，立即與隊員李榮駕駛警車趕往金星村。他表示，警車開出約20分鐘後便遇到斜坡，由於道路結冰嚴重，醫院派出的救護車亦受困無法前行，他們曾嘗試開車上斜，結果警車180度大轉彎滑下，直接撞到路邊的圍牆上，差些許撞到救護車。

警車因路面結冰從山坡滑下撞上圍牆。（網上圖片）

由於情況緊急，他們決定帶領醫生王佳趕往步行趕往金星村。為減輕醫生的負擔，李榮從醫生手上接過近10公斤重的醫療箱，3人頂着寒風爬上山坡。惟「上山容易下山難」，下山路段陡峭又結冰，走兩步就會滑倒。無奈之下，李榮只能以坐在地上滑行的方式，沿着冰面一路滑落，到達山坡下再接住陳明星和王佳。

兩名警員一直背着沉重的醫療箱、攙扶醫生，在結冰路面上採用步行和坐地滑行的方式，一路趕到金星村。期間，他們接到孕婦丈夫的電話，告知嬰孩已經出生，但不知如何處理。王佳於是一邊趕路，一邊指導對方如何產後操作，比如剪臍帶，嬰孩是否有哭聲等。直至凌晨5時許，3人最終趕到孕婦家中，為嬰兒和產婦進行後續護理和檢查。

陳明星事後在朋友圈中寫道：「從黎明到天亮，迎接新生命的到來，一路上感慨萬千！都說白衣天使，可我總是一身藏青藍行色匆匆，我們迎接新生命的降臨，也感悟生命的脆弱，無影燈下我願用我火熱的心溫暖你。」

（澎湃新聞）