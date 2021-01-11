廣西2歲童刷新世界紀錄　成為全球最小年齡還原三階扭計骰者

扭計骰早於1980年風靡全球，時至今日仍受大眾喜愛，不少人更會參加國際賽事，挑戰已最快的速度還原扭計骰。廣西南寧市年僅2歲237天的男童韋欽勻，去年12月19日以1分34.84秒還原隨機打亂的三階扭計骰，經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，成功刷新「最小年齡還原三階扭計骰」世界紀錄。

男童母親李女士透露，兒子去年11月8日亦成功創造了另一個世界紀錄，在5分鐘內成功還原8個金字塔扭計骰，挑戰當天年齡為2歲196天，並經世界紀錄認證官方審核，成功創造「最小年齡5分鐘內還原8個金字塔扭計骰」的世界紀錄。

經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，韋欽勻成功刷新「最小年齡還原三階扭計骰」世界紀錄。（南國早報）

李女士表示，兒子從小對周圍事物充滿好奇心，喜歡探索、挑戰，家中任何一個區域，房間、廚房、洗手間、陽台都會被他走遍，對感興趣的物件總是能反覆研究，沉浸其中。為了滿足他的好奇心，她經常為兒子購買各種玩具，直至韋欽勻剛滿2歲時，她就發現兒子對扭計骰愛不釋手，總喜歡捧在手中把玩、轉動。

2020年下半年，韋欽勻偶然結識了2019年「WCA中國魔方錦標賽」七階扭計骰項目冠軍蘇鍇。蘇鍇發現韋欽勻在同齡小朋友中，表達能力及對空間、顏色、數字敏感性都較為突出，於是便嘗試教他扭計骰的入門知識、技巧。

韋欽勻與導師蘇鍇。（南國早報）

李女士憶述，兒子最初接觸扭計骰時，蘇鍇都覺得「不可能」，因為玩扭計骰需要分得清上下左右、顏色、空間等，絕大部分都要4歲以上才能領悟，所以一開始是抱「試一試」的心態教授。不過，韋欽勻總能在較短時間內吸收、領悟，蘇鍇於是逐步深入教導。

她表示，查閱相關資料後，發現至今沒有人挑戰關於最小年齡還原金字塔扭計骰的世界紀錄，覺得可以嘗試一下創造這方面的世界記錄，「我們便往這個方面去努力了一把」，成功後再不斷挑戰升級。

不少人或許會稱韋欽勻為「神童」、「天才」，但李女士對於類似的標籤並不認同。她認為世界上沒有天才，每個孩子都是獨一無二，都會有與眾不同的地方，只要家長善於發現、善於保護，每一個孩子都會有自己的發光點。

她表示，兒子對扭計骰有興趣、有潛力，已計劃讓他堅持愛好，繼續挑戰難度更高的世界紀錄，坦言無論他未來能否連續破紀錄，他們都保持平常心，最重要是保護好孩子的好奇心和探索精神，在挑戰中獲得快樂、成長。

李女士坦言，無論兒子未來能否連續破紀錄，他們都會保持平常心，最重要是兒子在挑戰中獲得快樂、成長。（南國早報）

（南國早報）