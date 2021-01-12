中國留美博士生槍擊案中亡　曾執導多部話劇　志願回國投身教育

芝加哥日前發生槍擊案，至少3人死亡，其中芝加哥大學30歲中國博士生范軼然（音譯，Yiran Fan）頭部中槍身亡。 在大學布斯商學院院長的印象中，范軼然是「聰明而又極具天賦的學生」，但其實他不只如此。范軼然心繫公益，志向更是回國投身教育，他又熱愛話劇，朋友在私底下更愛稱呼他為「范導」。

范軼然於2012年獲北京大學光華管理學院學士學位，同時取得哲學雙學位。在大四的最後一個寒假，他選擇加入一個致力於教育欠發達地區人文素質教育的志願組織，最終在2012年年初，帶着「向教育欠發達地區的孩子們傳達甚麼樣世界觀」的問題前往廣西的巴馬縣。

他曾在自己寫的《巴馬行隨想》中，記錄下對於巴馬縣某中學的回憶， 「當擠滿一屋子的60個學生都對你微笑時，瞬間我們就被這種無法抵禦的熱情融化了」。面對學生遭遇的問題，范軼然梳理了問題因由，物質困境、情感壓力，亦或是同輩競爭與家庭關懷。同時，他也看到孩子們身上的發光點，包括勇於探索、展示自己，不怕遇到困難，敢於發表意見等。對於孩子要不要走出鄉村，走向城市的問題，他則認為只要堅持夢想，就值得他人尊重。

范軼然熱愛話劇，更是朋友口中的「范導」。他曾擔任話劇《九人》第一代導演，並飾演劇中建築師一角。《九人》劇本靈感來自美國電影《十二怒漢》，在繼承原有案情的同時，范軼然選擇利用平行時空的結構講述4個故事。

2015年，范軼然在芝加哥大學布斯商學院Fama-Miller研究中心擔任研究員期間，加入芝加哥「風車劇社」，導演存在主義大師薩特的名劇《禁閉》。其朋友憶述，范軼然演出前曾接受央視《華人世界》節目的專訪，提到《禁閉》很可能是薩特最具獨創性和哲學性的戲劇作品，自己想盡一份微薄之力，讓更多人有機會接觸這樣的經典。

朋友表示，在導演的話劇《禁閉》中，當范軼然看到戲中的男主角始終生活在別人的評價裏，就會嘗試從戲劇中找尋自己的生活，希望有時候過得輕鬆一點較好，不要太過在意別人的看法。

范軼然曾向朋友提及，初中時的夢想是有一天可以幫助治愈癌症，但入讀北大後又有另一個想法，就是有朝一日能教書育人，「我意識到教育這個東西太重要了，你教書育人，大概能影響到全國千分之一的人。而這千分之一的人，對社會的影響可能就不止千分之一了」。

芝加哥連環槍擊案釀3死4傷 槍手與警駁火遭擊斃（點圖看事發現場）：

（紅星新聞）