內地調查：女性「戀愛起步價」隨年齡遞減　90後女性要月入逾萬元

近日，內地婚戀網站「百合網」發布2020年中國男女婚戀觀報告《愛與哀愁之靈魂拷問》。此次報告對「結婚是否才有安全感」、「男女的戀愛起步價」、「門當戶對可以提升安全感」等情感關係問題進行調查。 在「戀愛起步價」方面，調查顯示，「90後」女性及「70後」男性對對方月收入上要求最高，分別為每月13145元（人民幣，下同）及每月4990元。

《報告》顯示，對於「戀愛起步價」（對方月收入）這個問題，女性期望均值為11941元/月，男性期望均值則為4488元/月。其中，「90後」女性及「70後」男性對戀愛對象的收入最為看重，其愛情起步價要求分別為13145元/月和4990元/月。隨著年齡的變化，女性呈現下降趨勢，男性呈現上升趨勢，然而浮動區間未發生明顯變化。

《報告》還顯示，僅有三成左右的單身認為門當戶對可以帶給自己更多安全感，超一半以上的人感覺無法確定。其中，隨著學歷的增長，人們對門當戶對更加看重，認可門當戶對能帶來安全感的佔比也不斷升高。碩士及以上學歷的單身人群中，七成的單身女性和過半數的單身男性均持贊同的態度。

《報告》顯示，絕大多數的人們都比較注重婚戀中的安全感。其中，86%的男性和97%的女性都認為婚戀中安全感重要。

（百合網）