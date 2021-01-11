渣男都被女人「調教」出來的？五大戀愛禁忌　這樣做好男人亦變渣

妳可能是渣男養成班的老師！筆者曾經在幫個案進行塔羅占卜時，聽對方訴說她遇到所謂「爛男人」的痛苦經歷。幾次下來，發現幾乎都是她的行為與舉措，才會一步步把對方寵成、慣成一個「渣男」……。

遇到渣男，幾乎是所有女性最避之唯恐不及的慘狀，因為通常發現對方是渣男的時候，自己早已深陷在這段不健康的關係中，痛苦難耐。

「為什麼我碰到的總是渣男呢？」、「難道我就是傳說中的渣男體質？」停止再問這些問題，讓我們來一步步剖析男人變成渣男的5項原因！（點圖放大↓↓↓）

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塔羅牌中的惡魔：束縛性的愛情關係

屬於大阿爾克那的惡魔（The Devil），是一張象徵慾望與誘惑的塔羅牌。在事業或工作上抽到這張牌，可能代表你有龐大的野心，以及努力汲汲營營為了工作。但可能會為了達成目的而不擇手段，或是事情超出了你的控制之外，也許一時間看不出什麼異樣，但時日已久，可能會有嚴重的副作用。

若是在愛情占卜上，代表兩人的關係是建立於誘惑之上，或者其中一方支配著另一方的地位關係。或許當事人不明白，但這其實是一種痛苦不堪的情狀。沒有和諧的相處，缺少真摯的對待，以及平等的關係。趕快離開這個人，才能讓妳看清楚真相。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】