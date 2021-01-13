化妝=喬裝｜「全棉時代」卸妝棉廣告捱轟　官媒都發聲批侮辱女性

內地知名生活用品品牌「全棉時代」近日推出新卸妝棉廣告，一名年輕漂亮的女子使用該品牌卸妝棉卸妝後，搖身一變成為一名粗野男子，成功將尾隨在後、意圖不軌的色狼當場「制服」。 網絡金句「你落咗妝我唔認得你，嗰啲叫做喬妝」活靈活現在該廣告之中，但就惹來大批內地網民批評是醜化、歧視女性。 全棉時代立即澄清該廣告只是為了突出商品的清潔功能，但仍被官方媒體《中國婦女報》嚴詞批評「美化犯罪者、醜化受害者，充滿了偏見、惡意、無知」。 最終，全棉時代在官方微博上發聲明道歉，指是內部的工作失誤，會對涉事管理層和責任人嚴肅處理。

「全棉時代」的卸妝棉廣告引發熱議。（影片截圖）

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廣告名為「深夜回家遇黑衣人尾隨，你會用甚麼方法擺脫」，從內容所見，當時一名年輕漂亮的女子，在夜間走路的途中被一名男子尾隨。女子發現後靈機一動，取出全棉時代的卸妝棉當場卸妝。結果男子一看到女子的「真面目」竟是一名粗野男子後，畫面立即出現類似嘔吐聲音。

《中國婦女報》批評，全棉時代宣稱只是廣告創意，沒有任何物化女性的意思，「可是，全棉時代的這則廣告讓人感受到的是：深夜女性被罪犯盯上是因為你化妝，卸妝了罪犯就吐了，自然就不會發生罪案了」。《中國婦女報》稱，事關女性安全，如此嚴肅的惡性事件，卻被商家輕飄飄地以所謂的「創意」為說辭，「美化犯罪者 、醜化受害者，充滿了偏見、惡意、無知」。《中國婦女報》強調，女人是消費者不是消費品，侮辱女性的「創意」廣告遭到輿論指責是必然，「只有積極倡導傳播先進的價值觀包括性別文化觀念，才能體現出一個企業端正的三觀，才能贏得廣大消費者的認同」。

全棉時代是內地知名的生活用品品牌，公司總部位於深圳。（視覺中國）

全棉時代在最新的道歉聲明表示，經過公司整改小組全面調查，是內部的工作失誤，讓不符合品牌標準、違背企業價值觀的廣告出街。未來將會認真梳理和檢查內部管理機制，診斷和優化審批流程，清除漏洞，進一步完善員工培訓機制，確保公司上下的行動與價值觀保持一致，嚴格杜絕類似情況再次發生。同時，對涉事管理層和責任人嚴肅處理，立即停止與該內容供應方的合作。

值得一提是，該道歉聲明的「道歉」部分只有兩段，其餘大部分篇幅都是細數公司的光輝往績，結果再次引發內地網民的不滿，調侃稱「開頭『我錯了』，後文是『我真棒』，甚至認為「這哪裡是道歉？不就是借著自己上熱搜出名以後趕緊為自己打廣告」。

（綜合報道）