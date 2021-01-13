米高佐敦｜被判禁用「喬丹」商號後　喬丹體育更名中喬體育

去年12月，「喬丹體育」因涉嫌侵權，被宣判停止使用「喬丹」商號，以及停止使用涉及「喬丹」的商標。 今日（12日），據「天眼查」網站顯示，原「喬丹體育股份有限公司」發生工商變更，企業名稱變更為「中喬體育股份有限公司」。

據「天眼查」網站顯示，原「喬丹體育股份有限公司」更名為「中喬體育股份有限公司」。（天眼查）

喬丹體育的名稱一直飽受熱議，自2012年開始，美國前NBA球員米高佐敦（Michael Jordan，內地譯作邁克爾．喬丹）就以侵害商標權和姓名權，對喬丹體育註冊的78件商標提出爭議。

2020年12月30日，上海市第二中級人民法院，對米高佐敦訴喬丹體育公司、百仞貿易公司姓名權糾紛案作出一審宣判。（微信公眾號）

2020年12月30日，上海市第二中級人民法院對案件作出一審宣判時指，喬丹體育股份有限公司構成對原告米高·佐敦姓名權的侵害，需停止使用「喬丹」商號；停止使用涉及「喬丹」商標；喬丹體育需賠償原告30萬元（人民幣，下同）精神損害撫慰金，以及賠償原告支出的合理費用5萬元。

中喬體育的前身，是成立於1984年的福建省晉江陳埭溪邊日用品二廠，2000年更名為喬丹體育，要從事喬丹品牌運動鞋、運動服裝及運動配飾的設計、研發、生產和銷售。

（綜合報道）