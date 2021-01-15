新冠肺炎｜67名跨境司機被深圳永久移出豁免名單　涉不守管理規定

深圳市政府新聞辦周四（14日）下午舉行新聞發布會，通報全市近期新冠肺炎疫情防控情況，以及農曆新年、寒假期間的防控安排。其中提及，67名跨境司機被永久移出豁免名單，新年超市不歇業。

會上指，深圳將主要在3個方面加強防控，首先是對入境人員落實「14+7」閉環管理，即14天集中隔離醫學觀察及7天社區健康監測，並在入境後第1、第7及第14天各進行1次核酸檢測，同時嚴禁隔離人員之間、隔離人員與工作人員，尤其是送餐、快遞等人員的直接接觸。而7天社區管理期間也不得參加人群聚集性活動，不得乘坐公共交通工具，如就醫應主動說明旅居史，並在解除隔離後第7天進行1次核酸檢測。

第二，去年10月下旬深圳已啟動新冠疫苗接種，截至周三（13日）累計接種71.62萬劑次、68.97萬人。隨着春運臨近，民航、鐵路、道路客運等交通運輸相關從業人員近期將獲優先接種疫苗，第二劑的接種工作亦會妥善組織，同時疫苗規範接種、異常反應監測和調查處置等工作也會嚴格按照規定做好。

當局強化重點地區赴深人員的排查管控。（澎湃新聞）

第三是強化重點地區赴深人員的排查管控，高風險地區人員會集中隔離醫學觀察，中風險地區人員會居家隔離，中高風險地區人員實行「四個一」，即發放一份健康告知書，開展一次健康問詢，查驗一次健康碼，開展一次核酸檢測，也要開展健康提醒，切實做到追蹤到位、排查到位、管理到位，確保一個不漏。

另一方面，深圳對航班旅客實行遠端管控，旅客需持核酸檢測陰性報告方可登機。深圳灣口岸入境旅客需持有24小時內核酸檢測陰性報告。今年1月5日起，深圳灣口岸實行「預約通關」，每日不超過2000人，，旅客入境需持「健康驛站房間網上預約確認單」通關。

不遵守豁免管理規定的司機會被嚴格處置。（澎湃新聞）

針對跨境貨車司機，深圳會嚴格落實「三點一線」、粵康碼申請、衛星定位系統管控貨車軌跡、落地核查等閉環管理措施，司機每天首次入境需在口岸進行採樣，實現100%的入境申報、入境核酸檢測、掃碼通行及集中住宿。而不遵守豁免管理規定的司機會被嚴格處置，截至周三已有67名司機被永久移出豁免名單，164名司機被暫停豁免資格。

此外，當局會保障寒假、春節假期醫療服務，確保急診正常開放，發熱門診24小時值班，尤其發熱門診在假日期間須安排充足人力，做到正常排班、接診。

深圳各學校的寒假安排仍會按照原定校歷執行，不提前、不延後，各學校（幼兒園）教職員及學生原則上留深過寒假、春節，非必要不離深、不出境、不前往國內疫情中高風險地區；確有必要離深則須提前向校方報告，並執行所在區的有關規定。而全體師生員工在開學前1周，要在「深圳教育」微信公眾號進行健康申報，申報合格並持有「深i您」健康綠碼，且符合所在區域健康管理要求方可回校。

當局號召全市農貿農批市場、商超、餐飲店在節日期間不停業、不歇業。（澎湃新聞）

最後，當局號召全市農貿農批市場、商超、餐飲店在節日期間不停業、不歇業，讓民眾過年期間吃得舒心、買得放心。

（深圳衛健委微信公號）