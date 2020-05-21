衝向私家車撞爛擋風玻璃　西安男「百米衝刺式碰瓷」震驚網民

「碰瓷」詐財又有新花樣？5月13日，陝西西安一名男子從路邊突然衝向路中央，並撲向一輛行進中私家車的車頭，用身軀將擋風玻璃撞爛後，還欲繼續撞擊，離奇行徑令車主不斷鳴笛並報警，男子最終逃離現場。 男子的舉動也被車Cam全程錄下，但寬宏大量的車主表示，對男子不予追究。事件引發網民震驚，不少人都對男子行為模式感到不解，亦有人認為有必要對肇事者追責。

受害車主提供的車輛錄影畫面顯示，其車輛本來在路上正常行駛，一名路邊人行道上的男子突然走到馬路上，然後飛快地向着這輛車奔跑起來，而後縱身一躍，整副身軀就撞上了車頭的擋風玻璃。

▼ 逐格睇男子離奇撞車行為

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一聲巨響過後，擋風玻璃出現明顯的裂痕。這名男子先是未回過神，在玻璃上趴了半晌後，才主動爬了起來，而後坐在車頭上不發一語，期間回過頭望向車主，眼神裏滿是茫然。

及後，男子跳下車，一邊揮動手臂，一邊以奇怪的姿勢後退，似乎是想預留助跑距離，試圖再次撞向私家車。然而，在車主不斷鳴笛下，男子不知所措地愣在原地，而後悻悻然離開現場。據悉，警方到達現場前男子已不知所蹤，而車主則表示對男子不予追究責任。

事件引發不少網民熱議，有網民指出，男子「碰瓷」手段太過離奇，「這速度比我50米體測都快了」，也有人認為男子做法不像是碰瓷，因為這樣根本「無瓷可碰」。更有不少人表示，車主的寬容只會放任這樣的事件再度上演，只有認真追究肇事者責任，才能避免其他車主蒙受損失。

網民熱議：

「這種人就這麼放他走了？」 「怎麼感覺有點憨，撞上來後不知所措？」 「像這種情況就苦了車主，車要自己修，碰瓷的一跑了之」 「所以這種都沒有治安處罰的嗎？」

（微博）