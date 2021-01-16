拼多多負面消息纏身傳退出央視春晚　抖音或頂上參與派紅包

內媒「36氪」周五（15日）報道稱，內地電商平台拼多多已於近期退出與央視春晚的紅包合作項目，不再擔任2021年春晚獨家紅包互動合作夥伴。多位知情人士透露，央視春晚新的紅包合作夥伴由抖音擔任。

2021年央視《春節聯歡晚會》獨家紅包互動合作夥伴本來由拼多多擔任。（網絡圖片）

去年9月24日，中央廣播電視總台舉行發布會，拼多多成為中央廣播電視總台2021年《春節聯歡晚會》獨家紅包互動合作夥伴。拼多多本打算通過春晚紅包活動影響力，力推其支付業務，今年重點投入的社區團購項目「多多買菜」原本也在此次春晚紅包項目的宣傳計劃之中。

但近日的報道指，目前拼多多內部已暫停春晚紅包項目，負責春晚項目的渠道部與開發團隊已經從北京撤回上海。參與該項目的拼多多平台商家也已經暫停了相關活動。對此前參與春晚紅包活動的商家，拼多多給出兩種彌補方案，一種是直接退款，另一種是彌補利益點，如給商家更多流量和曝光機會。

「36氪」的報道稱，拼多多退出後，抖音或成為2021年春晚新的紅包合作夥伴。《財經》的消息則稱，快手與抖音目前是接替拼多多成為春晚獨家紅包互動環節的備選合作平台，阿里巴巴也有意加入此次爭奪，但抖音的勝率應該更大。

通過春晚紅包紅利吸引用戶下載量與日活數量的激增，是多間內地科網企業試水之後的結果。（微博圖片）

對於傳聞，拼多多、抖音和快手方面均表示不作回應。通過春晚紅包紅利吸引用戶下載量與日活數量的激增是多間內地科網企業試水之後的結果。該傳統最早可以追溯至2015年，騰訊以5303萬元（人民幣，下同）拿下央視羊年春晚獨家合作權，並與春晚企業贊助商合作推出了「搖一搖」搶紅包活動，發放5億現金紅包。2016年至2020年，支付寶、淘寶、百度、快手等都曾參加春晚紅包項目。

據悉，這是央視第一次撤換春晚合作夥伴，拼多多今年接連爆出員工猝死、工程師自殺、員工因發表極端言論被開除等負面新聞，在公眾輿論場的聲望和形象，直接影響公司的業務進展。