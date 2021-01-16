不滿被叫醒棍棒打死祖母　四川男子鑑定有腦傷智力障礙獲輕判10年

四川南充23歲的男子姚某，因不滿祖母楊某喚醒他起床，使用木棒擊打祖母頭部致死。後經過鑑定，姚某為腦外傷後綜合症、邊緣智力，即是智商介乎於「正常智力」與「智力低下」之間。 該案近日經當地法院庭審後宣判，姚某犯故意殺人罪成，但法院考慮到姚某有自首情節，並且作案時具有限制刑事責任能力，故從輕或減輕處罰，判處有期徒刑10年。

南充23歲男子姚某，因不滿祖母楊某喚醒他起床，使用木棒擊打祖母頭部致死。（網上圖片）

據報，姚某與祖父祖母同住於高坪區隆興鄉某村，事發在2018年2月5日早上8時許，姚某在被祖母楊某叫醒起床吃飯的過程中發生口角，後將楊某踢到在地，並用木棒擊打楊某頭部等部位。將楊某打倒在臥室門口後，姚某離家外出，天黑後才返回家中。翌日早上，楊某被人發現在家中死亡，之後有村民打電話報警處理。

當地警方接報後趕赴現場調查，經過鑑定，楊某是被人用棍棒多次擊打頭部致重型顱腦損傷死亡。同年3月23日，姚某因涉嫌故意殺人罪被逮捕。據悉，姚某1997年出生，中學文化，無業，父母一直在外務工，事發當日，家中除了姚某和祖母楊某外，還有長期臥床在家的祖父，但祖父的聽力及表達存在嚴重問題。

當地法院以故意殺人罪判處姚某十年有期徒刑。（網上圖片）

2019年1月18日，當地法院第一次開庭審理案件，但因姚某言語紊亂，不能正常表達，經過司法鑑定，姚某為腦外傷後人格改變、邊緣智力，當時無受審能力，於是終止審理案件。

近日，經鑑定姚某有受審能力後，當地法院恢復對案件的審理。法院判定，姚某行為構成故意殺人罪，應依法追究刑事責任，但因其歸案後如實供述，屬於自首，作案時具有限制刑事責任能力，遂可從輕或減輕處罰。最終，法院一審判決姚某10年有期徒刑。

（紅星新聞）