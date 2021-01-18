游族董事長林奇體內檢出5種毒　疑犯愛看《絕命毒師》開製毒工場

遊戲公司「游族網絡」始創人、董事長林奇，去年12月25日因病救治無效逝世，上海警方在此前一份通報中表示，林奇的39歲男同事許垚有重大作案嫌疑，被警方依法刑事拘留。內媒報道，疑犯正是游族子公司「三體宇宙」CEO許垚，他因不滿職位調整，從國外購入共100多份慢性毒藥，透過持續投毒方式下手。 據內媒《財新網》周一（18日）最新報道，林奇體內檢出至少5種毒素。此外，案件中的游族公司受害者共有3人，其它2人未被毒死。

報道指出，林奇體內檢出的毒素有至少5種，包括汞和河豚毒素等。而據此前報道，醫生根據林奇症狀研判，林奇疑似中了河豚毒素。至於中毒的原因，此前報道曾指他在出現症狀前曾吃過藍莓，但尚不能確定毒物被置於藍莓之中。早前亦曾有傳聞稱，林奇是在喝了普洱茶後中毒。

益生菌混入毒藥贈林奇

這篇最新報道則詳細描述了投毒經過：許垚將準備的一罐30粒裝益生菌藥丸送給林奇，將毒藥掉包混入，並通過林奇的秘書督促林奇服用，林奇的秘書也吃了同樣的益生菌丸。林奇食用幾日後吃到毒丸，馬上出現噁心、頭痛等不適，於12月15日左右入院治療，10天後離世。

報道還引述多於一名接近林奇的人士稱，疑犯許垚平時醉心美劇《絕命毒師》（Breaking Bad），在上海青浦設有一處專門製毒的工場，通過暗網購買了上百種毒藥，平時他配置各類毒藥，經常先拿貓、狗等寵物做實驗，將寵物毒死後才開始準備向人投毒。

▼ 林奇平時愛看美劇《絕命毒師》，並開設製毒工場

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報道稱，目前還發現兩位相關人士中毒，其中一人為游族網絡員工，另一人為北京三體宇宙公司副總裁趙驥龍，經多次檢測後，發現趙驥龍慢性中毒，體內汞超標近10倍，經治療後，預計近期可以出院。許趙兩人長期不睦，在工作中存在競爭關係，許對趙存在蓄意投毒的嫌疑。

讀法律出身 至今堅持零口供

報道又指出，許垚投毒林奇的原因和過程仍在調查中，許垚對法律極為熟悉並準備充分，至今堅持零口供，不肯交待投毒細節，並請了高級律師團隊為自己辯護。雖然許垚的作案動機、買毒、製毒等環節都一一浮現，但要從法律上將包括投毒細節在內的整個證據鏈夯實，還面臨挑戰。

根據公開資料，疑犯「三體宇宙」CEO許垚是讀法律出身，本科畢業於西南政法大學，後留學法美，於美國密歇根州立大學取得法學碩士學位，2010年加入復星集團，先後擔任總裁助理，總法律顧問（國際）和國際法律事務部總經理的職務。2017年5月，許垚加入游族，並於2018年2月起擔任董事。2019年1月，因個人原因申請辭任董事。2020年，許垚成為三體宇宙（上海）文化發展有限公司（下稱三體宇宙）的CEO。

（綜合報道）