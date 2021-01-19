四川教授疑因遭強拆墮樓亡　生前稱「學法律學新聞但救不了自己」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-19 13:20

四川師範大學文學院教授庹繼光周一（18日）早上在該校田家炳大樓墮樓身亡。庹繼光生前曾舉報官員「暴力拆遷」自家住宅，事件引發廣泛關注。 內媒《九派新聞》報道指，庹繼光妻子李纓表示，丈夫是因為房子被強拆而想不開，夫妻二人在學校也一直遭受打壓，「他可能是覺得沒有指望了」。

《九派新聞》報道稱，庹繼光妻子李纓表示，去年底庹繼光的房屋被拆遷後，庹繼光一直感到很沮喪，「他說我們學法律，學新聞，但救不了自己」。

四川師範大學文學院一名教師表示，庹繼光做研究很厲害，性格比較直，「像我們其他老師如果對學校有什麼意見，只會私下說一下，但是庹老師會直接在群裡提出來」。

庹繼光曾在復旦大學兼任研究員，該校新聞學院教授鄧建國表示，去年10月，庹繼光曾聯繫他，希望他幫忙介紹記者報道自己家裡的拆遷糾紛，但之後庹繼光沒再提過後續進展。

庹繼光曾實名舉報遭暴力強拆。（微博截圖）

據早前報道，2020年10月，庹繼光曾實名舉報成都市成華區區長、區委副書記蒲發友濫用職權、暴力拆除公民合法房產問題。

他在舉報信中稱，從2011年起，其家中位於成華區青龍場、萬年場的兩套住宅遭遇模擬搬遷，在拆遷過程中，拆遷人員先後使用威脅、圍堵、藉助工作單位打壓、網絡造謠誹謗等方式，試圖逼迫與之簽約，「但我們最終頂住了他們的壓力，沒有屈服」；最後，蒲發友主持召開區政府常務會議，在沒有簽署拆遷協議、沒有啟動徵收、沒有申請司法強拆等前提下，部署對兩套住房進行暴力拆除。

公開資料顯示，庹繼光（筆名馬知遠），文學博士，新聞傳播學博士後、法學博士後，四川師範大學教授，主要從事傳播理論、文藝與傳媒研究。他是四川師範大學251重點人才工程第一層次入選者，也是新聞傳播學學科唯一入選者，現兼任復旦大學新聞傳播與媒介化社會研究國家創新基地兼職研究員、教育部人文社科規劃項目評審專家、執業律師等。

（綜合報道）