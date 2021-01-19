中國最強上班族來自這行業　財富多達650億元遠勝騰訊阿里高管

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-19 17:58

胡潤研究院在周二（19日）發布《2021胡潤中國職業經理人榜》，列出50名中國最成功的「職業經理人」。排名第一位的「打工人」，其財富高達650億元（人民幣．下同），堪稱是最強上班族。 有趣的是，現時最賺錢的雖然是互聯網、電子商務、金融等行業，但騰訊總裁劉熾平僅是以290億元財富排在第二名，與第一名相差超過一倍。

排名第一名的是居住在廣東佛山的海天味業副董事長兼常務副總裁程雪，她以650億元成為一眾職業經理人之中的首富。程雪是富豪榜的「常客」，去年亦入列胡潤百富榜之中。程雪是海天味業的「二把手」，在1997年至2010年期間，歷任策劃總監、副總裁、董事。

海天味業是中國最大的調味料製造商之一，公司副董事長兼常務副總裁程雪近日就成功中國最強上班族。（視覺中國）

海天味業是中國最大的調味料製造商之一，公司總部位於廣東佛山，其主要生產醬油、調味醬及蠔油等，其中醬油產銷量和市場佔有率均為全國第一。

據介紹，這批50名中國最成功「打工人」分別來自24間企業，其中有7間企業都不止有一位職業經理人上榜。阿里巴巴是電商巨頭，排行榜亦顯示其上榜人數佔最多，共有16人，分別是螞蟻集團董事長井賢棟及阿里巴巴董事長張勇，分別以175億元和110億元財富位列第三名及第八名。至於以最年輕之姿上榜的是海底撈首席營運官楊利娟，她今年只有42歲。

海底撈首席營運官楊利娟（右二）是一眾上榜人士之中最年輕。（資料圖片）

胡潤研究院指出，從排行榜可以觀察到一些職業經理人的成功之路，較為常見的是畢業後直接進入一個早期創業團隊，然後跟隨團隊一步步做大，例如有海底撈的楊利娟，她是從最普通的服務員做起，一步一步做到了首席營運官。此外，亦有人是先到一間成熟的世界500強企業積累經驗，待合適的時候再加入一間快速成長的企業，就好像是阿裡巴巴的張勇。

《2021胡潤中國職業經理人榜》：

（綜合報道）