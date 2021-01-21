內地麥當勞推出「油潑辣子新地」　網民：拉肚子首選

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

麥當勞經常推出有特色的季節限定食品。據內媒報道，內地麥當勞將推出「油潑辣子新地」，從其發布圖片看，似為新地上澆辣椒油，引發網民熱議。

內地麥當勞將推出「油潑辣子新地」（點圖放大）：

據內媒報道，近日內地麥當勞推出了「油潑辣子新地」，憑券任意消費免費享，限1月25日使用，顧客需在微信小程序的麥當勞上領取免費券。

由於「油潑辣子新地」還沒有開售，所以暫不清楚食物實貌，不過這消息已經引發網民熱議。有網民指這是「拉肚子首選」、「真的不想吃」、「是嫌命太長嗎」、「冰火兩重天」。不過也有網民指出，這類油潑辣子雪糕早在西安、重慶等地出現過，「油潑辣子新地」不算是新事物。

多地推出的油潑辣子雪糕及辣椒雪糕（點圖放大）：

「油潑辣子」是陝西方言，雲南方言則稱其為油辣子，主要流行於陝西和南方各省如雲南、湖北等地。「油潑辣子」是辣油的一種，其具有辣、香味醇厚的特點，顏色為棕褐色、深棕色或橘紅色。

內地麥當勞早前推出由Oreo餅乾碎和午餐肉組合製成的漢堡包（點圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

此外，內地麥當勞早前也推出一款名為「給利奧餐肉堡」的限量漢堡包，由Oreo餅乾碎和午餐肉組合製成，極其詭異的搭配引來內地網友嚐鮮後，紛紛怒批「不要玩食物」。

（綜合報道）