安眠藥包餃子、注射鹽水入心　遼寧25歲女欠網貸弒母被判囚終身

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-25 19:30

遼寧鞍山市一名25歲的女生寧娟（化名），前年因無力清還網上貸款，竟欲先殺母後自殺。她先用安眠藥包餃子給母親吃，趁熟睡時用膠膜覆蓋對方口鼻，以及用鐵絲勒住頸部，再往母親的心臟注射鹽水。她弒母逃到大連某賓館自殺未遂，最終被警方拘捕。 內地傳媒日前報道，鞍山市中級人民法院審理認為，寧娟犯故意殺人罪成，被判處終身監禁，剝奪政治權利終身。

寧娟生於1995年，大學專科文化、無固定工作，一直與母親同居。由於沒有穩定收入，自己花銷很大，便逐漸欠下不少網貸和信用卡債務，無力清還。寧娟供述稱，她一直想自殺，但與母親的感情要好，害怕自己死後對方會無法承受打擊，所以想先殺母後自殺。

寧娟用水溶解安眠藥後包餃子，煮熟後將有安眠藥的餃子給母親吃。（網上圖片）

寧娟交代，前年12月21日，她先到醫院聲稱自己失眠，醫生於是為開安眠藥；她回家後用水溶解安眠藥，並將一部分混入餃子餡料中，包餃子煮熟後將有安眠藥的水餃分給母親吃。母親睡覺後，寧娟便準備了1米多長的鐵絲及塑膠膜準備殺害對方，並為自己朋友留下遺書。

翌日凌晨3時，寧娟見母親熟睡後決定動手。她先用塑膠膜覆蓋對方口鼻，「開始我是輕輕捂的，我發現我媽醒了，就用左手使勁掐着她的脖子，右手也開始使勁」。幾分鐘後，寧娟怕母親仍未死，就用鐵絲勒住對方的頸部，再用貓隻打疫苗的注射器往母親的心臟注射鹽水。

寧娟確定母親死後，先上網將家中飼養的貓狗出售，之後帶着餘下的3隻貓到達大連，將牠們贈予友人，自己再於賓館自殺未遂。前年12月24日，其父親發現妻子遺體後報案，警方翌日在賓館拘捕寧娟。

鞍山市中級人民法院審理認為，寧娟因個人生活原因，厭世輕生，進而故意非法剝奪被害人生命，其行已構成故意殺人罪，遂判其終身監禁。（網上圖片）

經鑑定，死者因服用安眠藥，再被人捂壓口鼻及勒壓頸部致機械性窒息死亡。警方查明，寧娟欠下大筆網貸和信用卡透支債務，總共欠款10多萬人民幣。

鞍山市中級人民法院審理認為，寧娟因個人生活原因，厭世輕生，進而故意非法剝奪被害人生命，其行已構成故意殺人罪。由於她初犯、偶犯，無犯罪前科，自願認罪，酌情予以從輕處罰，遂作出上述判決。

（綜合報道）