年貨攻略｜雪糕、啤酒、牛肉包裝驗出新冠病毒　專家教路防疫招數

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 19:07

距離農曆新年尚有約半個月，每家每戶都開始辦年貨，但內地近期接連在車厘子、海鮮等熱門進口年貨或其外包裝上檢出新冠病毒。在疫情防控期間，市民仍可安心選購年貨嗎？ 專家指出，食品或外包裝上的病毒核酸呈陽性，並不意味一定有傳染性，且目前未有新冠病毒經食物傳播的證據，只要市民注意雙手衛生，進食前用流動的清水清潔水果，就不會有感染的風險。

進口食品接連檢出新冠病毒。（中新社）

此前，有多款進口食品或其外包裝檢出新冠病毒，包括雪糕、車厘子、冷凍帶魚，以及啤酒、牛肉、凍蝦的外包裝。其中，石家莊市橋西蔬菜批發市場出售的進口車厘子，對新冠病毒核酸檢測呈陽性；石家莊市場監督管理局隨即要求全市食品生產經營單位暫停採購進口果品。

中國疫控中心副主任馮子健表示，食品或外包裝上的病毒核酸呈陽性，並不意味一定有傳染性，主要視乎病毒污染量和病毒是否有活性，而目前未有發現民眾被進口商品所污染的病毒感染。

中國疫控中心流行病學首席專家吳尊友則稱，保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在此溫度下存活時間短。食品的核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒、死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性，只要注意雙手衛生，進食前用流動的清水清洗生果即可。

中國工程院院士、國家食品安全風險評估中心總顧問陳君石表示，新冠肺炎是呼吸道傳染病，並非食源性疾病；新冠病毒主要經人類的呼吸道、飛沫和人與人的密切接觸傳播，經消化道感染的可能性非常低，暫未有證據表明新冠病毒經食物傳播。

除此之外，市民在辦年貨時應注意以下事項，包括出門採購時要注意個人防護，配戴口罩、保持社交距離；購買冷凍食品時最好到正規超市或市場選購，關汪食品檢疫等相關信息；採購回家後立即做好個人清潔；用自來水沖洗水果，盡量削皮後進食；清洗冷凍食品，將生熟食物分開擺放；進食完全煮熟的食物，避免生食、半生食、或醃制後可直接食用的海鮮食品等。

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（人民日報）