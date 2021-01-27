網絡欺凌｜中國留美女學霸患癌去世　生前樂觀拍片卻遭諷裝病騙財

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-27 14:06

內地女子趙上上前年在美國留學時確診肺癌末期，她曾化名「卡夫卡鬆餅君」，在B站（bilibili，全稱為嗶哩嗶哩彈幕網）和微博分享自己患癌前後的經過，可卻一直被不少網民咒罵，指她是裝病騙點閱、想靠「賣慘」來賺錢云云，甚至有次趙上上健完身發布自拍照，卻有男網民把關注點放在她「好像有小肚腩」上，激發她拍片反擊，結果換來更大的爭議和對立。 最終，在承受多月的言語暴力後，趙上上於去年12月10日病逝，年僅25歲，然而仍有一部分人持續對其實施網暴，令其粉絲相當心痛。

據報道，趙上上獨自留學生活，先是在美國佛羅里達大學讀了四年本科，後到波士頓大學就讀碩士，是不少人眼中的學霸。而她平時熱衷健身，除了偶爾的咳嗽從沒感到任何不適。然而2019年8月課間，她突然猛烈咳嗽，並咳出一手的血，後來又在廁所咳了一馬桶的血，場面相當嚇人。不久，她即被確診為非小細胞肺癌末期，且癌細胞已擴散到肝臟和骨頭，生命進入倒數，令年紀輕輕的她崩潰痛哭。

在積極治療的同時，趙上上開始陸續拍片分享心得，片中她總是神采奕奕、面帶笑容地講述沉重話題，偶爾她也會健身、去旅行。可沒想到，正是她呈現活潑開朗的形象，令她開始受到裝病圖利的質疑，也令她相當不以為然，「不相信就拉倒，我又不靠這個賺錢，是吧」、「為什麼不把這種探究和反駁的精神用在學術上，鑽研未知的科學呢」。

去年2月3日，她健完身在微博上發布全身的自拍照後，有男網民評論說「妳好像有小肚腩哦」，她於是當晚便拍影片《憑什麼我們不能回懟那些噴我們的人》回擊，並認為社會對女生有太多外形上的壓力。

此後，她與部分網民之間的關係一發不可收拾，留言漸漸充斥着滿屏的詛咒和謾罵，期間有名19歲女網民稱：「姐姐還是好好治病吧，不要把B站不舔你的人都拉黑啦，都吐血了還不住院的嗎？脾氣這麼怪，真把自己當小公主了。」

趙上上不甘不弱，與部分網民的惡劣關係此後一直持續，以致於她後來曬出病歷甚至專門邀請自己的醫生到其片中證明病情時，仍然有許多不相信的網民回應「假的吧，病歷連公章都沒有」、「演技不合格」、「畢竟妳得了癌症，我還有什麼不能順從妳的呢」等等，甚至還有人直言要她去死。

去年10月，趙上上病情惡化，癌細胞復發並在後背長大，她形容感覺猶如背部裝了塊鋼板。去世的前三天，她發布了一張躺在病床上、僅露出雙腳的照片，可依然有許多網民留下惡毒評論，甚至認為癌症病人的雙腳不會如此有肉感，以此判斷她在說謊。

最終，網暴隨着趙上上在波士頓離世的消息被證實而有所收斂，B站更特意為她發布聲明，表示將在取得其直系親屬確認和同意後，將其帳號列為「紀念帳號」加以保護。不過仍有小部分黑粉對她仍舊喋喋不休地進行攻擊，甚至認為她在裝死，行為令其他網民側目。

趙上上生前曾表示，自己之所以被質疑，是因為有人認為她得了癌症為什麼還那麼開心、還能活蹦亂跳，她對此深感委屈，並強調「每個人的生活已經夠難了」，自己拍片的初衷只是想分享積極快樂的一面，而非那些困難、痛苦和悲傷。

（綜合報道）