四川男棄養兩狗於公寓致活活餓死　抖音帳號頻現各類寵物出鏡

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-27 16:43

四川成都近日驚傳棄養寵物致死事件，房東何先生到一套提前被租客結束租期的公寓收房時，發現屋內竟遍地狗糞和嘔吐物，場面一片狼藉，更有兩隻狗屍，以及一隻奄奄一息的貓，嚇得何先生立即報警。 事後涉事租客一度推搪責任，但就被人發現他在抖音上曾用各種寵物製作街拍影片。最終在周一（25日），該租客終於在一個微信群中道歉，並表態會對此事負責。

事源本月20日，由於租客魏某提前結束租期，並自稱早已搬走，何先生於是前往收房，可一打開門，惡臭便撲鼻而來，地上分別有巨型貴賓犬、雪納瑞，均已沒氣息，其中貴賓犬更是身體凹陷，幾乎剩一層皮，死狀慘烈，另外角落一個籠內還有一隻餓得只剩皮包骨的貓，其獲救後被送到附近寵物店進行餵養，已無大礙。

何先生事後聯繫魏某，但對方稱自己正在外地，故讓朋友在公寓暫住並幫忙餵養，他對事件並不知情。不過從狗的屍體情況來看，何先生推測牠們已經很長時間沒有進食，懷疑這些寵物是被租客遺棄才活活捱餓。但對於何先生的意見，魏某態度冷漠，不僅拒絕出面處理，還拖欠1000多元人民幣的物業費。

奇怪的是，據寵物店老闆反映，魏某曾在20多天內更換了10餘隻寵物，數量之多令他感到困惑；亦有鄰居表示其中一隻死亡的狗正是魏某從其手中領養，坦言一開始以為魏某是好心人，沒想到狗狗最終踏上黃泉路。而面對這些質疑，魏某均未給予回應。

不久，有網民在抖音街拍影片中發現魏某，並獲得房東確認。片中，魏某時而用嬰兒推車推著各種寵物在街上行走，時而以女裝裝扮進行街拍等。結果在涉嫌棄養一事曝光後，該有4萬多粉絲、11萬讚好的抖音號已經搜索不到，大部分影片亦已刪除。

內媒周二（26日）引述知情人士指，魏某原本的微信號事後已將多人拉入黑名單，但有網民找到其另一個微信號，並將其拉入群中問責，雖然一開始堅拒認錯，還反怪網民曝光事件，但周一晚他終於道歉，指其不應該將貓狗留在房子不管，不該拖欠物業費後逃跑，又指自己已吸取了教訓，亦將承擔責任，希望尋求原諒。

（紅星新聞）