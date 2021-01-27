江蘇員工非正常死亡　企業未經家屬同意擅運遺體到火葬場

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-27 19:45

位於江蘇溧陽市的江蘇金峰水泥集團有限公司的一名員工，近日被指非正常死亡，公司更在未經家屬同意下，擅自將其遺體運到火葬場，而家屬則質疑是廠方安全措施出現缺陷而釀成事故。 溧陽市政府已組織警方、紀委、行業協會等多個部門組成聯合調查組，事故正有待進一步調查。

自稱是死者女兒的網民爆料指，其父已在該公司工作13年半，然而去年12月31日，父親一直沒回家，後來她聯絡公司時被告知父親在溧陽市人民醫院。她隨即趕到醫院，詎料見到父親已成一具冰冷冷的遺體，且正被運上公司車輛。家屬一行3人想將死者帶回家，卻遭到公司人員阻止。最終車輛直接開走。

後來，該網民再發文稱，在民警在場的情況下，公司強制將父親的遺體拖到火葬場太平間，並放置了十多天，而事前未經家屬同意，她強調家屬也沒有過激及非法行為。由於聯繫公司不果，民政部門要求屍體要由運送者認領，為早日從太平間接出屍體火化，家屬無奈之下唯有請求派出所出具死亡證明。

死者的小女兒周三（27日）表示，父親的遺體已經火化，而據其提供的鑑定意見通知書顯示，死者死因是鈍性外力擠壓胸腹部及部分肢體致創傷性、失血性休克死亡。社渚鎮安監部門工作人員則指出，死者屬非正常死亡，根據規定遺體無法交還家屬，雖然公司未強行火化死者，但火化需由家屬開具死亡證明，公司無權直接火化，至於死者具體死因仍在調查中。

（極目新聞）