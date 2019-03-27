整改未合格擅自恢復生產　山東招遠化工廠爆炸致1死4傷

近日的江蘇鹽城響水縣化工廠爆炸事故造成大量傷亡，再次引起公眾對內地工業安全的關注。 26日（周二），山東省政府發布通報稱，位於煙台招遠市辛莊鎮的招遠金恆化工有限公司25日（周一）發生一宗起火爆炸事故，造成1人死亡，4人受傷。

山東省政府26日發布通報稱，煙台一家化工廠發生爆炸事故致1死4傷。（網絡圖片）

通報稱，據初步調查分析，事故發生的直接原因是：四苯基錫反應釜夾套內漏進水或者原料四氯化錫、溶劑二甲苯含水量超標，遇到未徹底反應的金屬鈉而劇烈反應產生氫氣，和空氣形成爆炸性混合氣體，遇靜電等點火源發生爆燃著火。

不顧整改指令擅自違規生產

通報顯示，事故企業從2011年開始一直停產。2019年初，企業擬恢復生產，提交了申請報告；招遠市應急局組織專家進行現場檢查後，認為企業不具備生產條件，下達了整改指令，要求整改合格後方可生產。但是該企業不顧監管指令，於3月24日（周日）擅自開始調試設備和投料生產，3月25日零時50分左右發生起火爆炸事故，15分鐘後大火被撲滅。

發生事故的招遠金恆化工有限公司成立於1999年，佔地面積近55畝，註冊資本500萬元人民幣，從業人員28人，主要產品三苯基氯化錫，生產裝置分為七個工段：苯基鈉工段、四苯基錫工段、水解工段、母液回收工段、歧化工段、結晶工段、精製工段。企業屬一般化工生產企業（主要產品不是危險化學品）。

（《北京青年報》）