內地「返鄉新政」帶動病毒檢測市場升溫　服務規模最高達1200億元

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-27 22:03

國家衛健委早前宣布，自明天（28日）起至3月8日春運結束為止，返鄉人員需持有7日內病毒檢測陰性證明，並且返鄉後要在第7天及第14天分別再做一次病毒檢測，即單次出行至少要做3次病毒檢測。 內地傳媒分析，病毒檢測證明已然成為部分人的「剛需」，按照交通運輸部預料春運期間將發送旅客17億人次推算，龐大需求帶來的病毒檢測服務規模高達600億元（人民幣．下同）至1200億元。

內地民眾要在農曆新年期間回鄉探親，必須持有病毒檢測陰性證明。（視覺中國）

《南方人物周刊》的報道指出，內地多地早前起進行的全員檢測，已令病毒檢測行業大幅成長，而且政府有提出「應檢盡檢」、「願檢盡檢」，不僅對重點人群進行檢測，還進一步釋放個人檢測需求。現時國家衛健的「返鄉新政」，更是為相關企業帶來大量財源。

報道引述數據指出，2020年2月以來，由於單憑公立醫院無力承擔大量的檢測需求，第三方檢測機構順勢進入市場，它們的股價也迎來了春天。例如檢測龍頭企業金域醫學、華大基因、凱普生物、迪安診斷的股價，自2021年以來漲幅就達31.46%、38.46%、23.63%、45.13%，年初至報告期末的淨利潤分別較上年同期增長293%、1066%、167%、165%。

事實上，「返鄉核酸（病毒）檢測預約」數日前已位列支付寶熱搜榜第一名，相關話題在微博上的閱讀數累計超過8億次。對於「返鄉新政」出台，報道引述證券公司估算，農村返鄉約為3億人次，總體病毒檢測需求量約為6億人次，若加上城區返鄉則為12億人次。返鄉需求帶來的病毒檢測產品總規模在150億元至200億元之間，服務的規模約為600億至1200億元。報道更稱，全國多地其後有出台具體的返鄉要求，加碼的地方政策，或將進一步釋放檢測需求。

報道稱內地足以應付數以億計的病毒檢測。（視覺中國）

另一方面，報道亦提到，外界會憂慮病毒檢測會否出現供應不足。但即使以首都北京為例，當地居民現時在大多數醫院均可預約到2日至7日內進行病毒檢測。不少第三方檢測機構甚至可當日預約翌日檢測、當日預約當日檢測，甚至具備「隨到隨檢」的能力。其中金域醫學的負責人在受訪時表示，對目前的檢測需求並不覺得有太大壓力。華大基因相關負責人亦稱有能力應對，其檢測試劑日產能可按需求提升至200萬人份，實驗室每日最高可檢測樣本量達100萬人份。

（南方人物周刊）