江西女醫生遭人用針筒拮傷轉入ICU搶救　七旬男疑犯被捕

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繼江西省吉水縣人民醫院心內科醫生胡淑雲，被曾於該院住院治療的患者持匕首刺傷後不治身亡，江西省周三（27日）再發生一宗傷醫案。

在南昌大學第二附屬醫院門診，一位女醫生被76歲男人用針筒拮傷，目前正於重症監護室進行搶救，疑犯已被警方拘捕。

南昌大學第二附屬醫院門診，一位女醫生被76歲男人用針筒紮傷。（網上圖片）

據南昌大學第二附屬醫院急診科工作人員介紹，受傷醫生於周三11時55分被送進搶救室，大概當日下午4時被轉進重症監護室。

案發後，當地警方通報指，1月27日11時40分許，76歲的男性疑犯裴某堂，持針筒將南昌大學第二附屬醫院的51歲女醫生曾某梅扎傷。當日14時20分許，疑犯被警方拘捕。目前傷者情況穩定，正在接受治療。案件正進一步辦理中。

當地警方案發後發布通報指，案件正進一步辦理中。（南昌東湖公安微信公號）

連續兩日都有傷醫案件發生，引起網民關注：

「所以到底什麼時候才能把安檢落實」。

「這類人治好了身理病卻治不了心理病」。

「希望嚴懲」。

「醫生是治病的，不是神仙，他們只能根據經驗和知識來醫病，病人個體差異，病後結果好或壞的作為家人都該有心理準備」。

「醫院安一個安檢很難嗎？醫生的人身安全就真的只是兒戲嘛」。

（漩渦視頻）

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