廣西15歲少女拒男子「非分要求」竟捱斬　身中6刀膝蓋幾乎被砍斷

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-31 16:00

廣西南寧市15歲少女陳某，近日因拒絕一位剛認識的年輕男子的非分要求被毆打，對方事後更持刀上門將她砍傷。陳某身中6刀重傷，其中左腳膝蓋幾乎被砍斷。母親劉女士希望警方盡快破案，還女兒一個公道。 南寧市公安局良慶分局今日（1月31日）發布通報稱，警方已於1月30日、31日先後將2名涉案疑犯劉某某、梁某某拘捕。

陳某身中6刀重傷，左腳膝蓋幾乎被砍斷。（廣西新聞頻道）

事發於1月25日凌晨2時許。陳某透露，當晚在酒吧下班後與涉事男子一起吃宵夜，但不知對方姓名及聯繫方式；她當時與朋友及涉事男子乘坐同一輛的士，原本向司機表明要回宿舍，對方卻要求到賓館。

陳某拒絕下車後遭對方毆打，直至她稱要報警，2名男子才停手。回到宿舍後，對方以登門道歉為由，通過陳某的朋友取得其地址，同日上午7時持刀上門砍傷陳某。經醫生診斷，陳某的頭部、後背以及左腳膝蓋處身中6刀，背後的傷口深可見骨，左腳膝蓋幾乎被砍斷。

劉女士一直靠做臨時工過活，去年8月曾做手術，家中已花光積蓄。她表示，酒吧以事情不發生在上班時間為由，拒絕為女兒墊付醫藥費，但酒吧事後組織募捐並結算女兒的工資，為母女兩人湊了1萬元（人民幣）。

警方通報稱，2名涉案男子劉某某及梁某某先後被捕，均為邕寧區人。據兩人供述，他們在某酒吧與結識陳某，因她拒絕劉某某非分要求，劉某某等惱羞成怒將她砍傷。目前，案件正進一步調查。

（綜合報道）