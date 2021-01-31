醉漢入住深圳五星級酒店忘關浴缸水龍頭致水浸　遭索賠近5萬

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-31 18:15

內媒《南方都市報》報道指，一名男子於本月29日（上周五）晚上入住深圳市凱賓斯基酒店時，因醉酒忘記關閉浴缸水龍頭導致漫水，次日被酒店要求賠償多達4萬7千餘元（人民幣，下同）。 涉事酒店回應稱，目前已與消費者達成和解，後者向酒店賠償3千元。

報道指，入住深圳市凱賓斯基酒店的男子當晚因醉酒準備洗澡，發現花灑水龍頭有問題，就開了浴缸的水龍頭，之後在床上等待時睡著。男子被服務員叫醒後，發現浴缸的水已經漫出，導致他的房間和隔壁房間都進了水。

隨後酒店方面向男子出示了一份賠償方案，總價為4萬7千餘元。其中賠償項目有「地毯」70平方米，單價350元，合計24500元；「維修期間房間損失」10晚，單價999元，合計9990元。其他還包括人工費等等，所有項目共計47885元。男子認為，酒店浴缸內沒有設置防漫溢孔才導致水漫出，而酒店提出如此高額的賠償很不合理。

涉事酒店一名大堂經理表示，涉事房間整個都已經濕掉了，包括走廊的外面都是水，隔壁房間也全部已經滲水，面積大概有70多平方米。大堂經理表示，漫水不僅僅導致地毯需全部拆除，「地下樓層間隙裡面也會有一些滲水」。

大堂經理又稱，所有酒店的浴缸都不會設置防漫溢孔，而且因為浴缸水龍頭水流較大，衛生間地漏下水速度不足以將水排出，所以水會漫出衛生間。大堂經理又指，目前酒店已經與消費者達成和解，後者向酒店最終賠償金額為3千元。

公開資料顯示，深圳市凱賓斯基酒店於2006年開業，屬五星級酒店，目前共有390間客房。

（《南方都市報》）