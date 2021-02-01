被指偷竊酒店半卷衛生紙　安徽63歲洗碗工服藥自殺

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-01 16:45

安徽合肥63歲的蒯女士在當地一間酒店做洗碗工。她日前在酒店員工廁所如廁後，拿走了半卷衛生紙，結果遭酒店方指責偷竊，上級並聲言要罰款並將她開除。 據蒯女士家屬表示，蒯女士為此哭了整夜，翌日在酒店的宿舍服藥自殺。幸而發現及時，她被送往醫院救回一命，但目前仍在醫院接受治療，而酒店方至今不願承擔醫藥費。

據蒯女士家屬表示，蒯女士今年63歲，她1年前到涉事的曙光薇酒店（天鵝湖店）做洗碗工，每月薪酬2400元（人民幣，約合2880港元）。今年1月27日，蒯女士在員工廁所如廁後，想到宿舍的衛生紙用完了，就隨手把剩下的半卷紙放在口袋裏，打算帶回宿舍用，「宿舍也發衛生紙，但沒有那麼及時，在酒店也不方便外出，所以員工時常會這麼做。」

然而，酒店工作人員隨後找到蒯女士，指責她偷竊，而且要求搜身。在與總經理一番解釋後，其迎來的卻是直屬主管黃女士的斥責，認為她偷東西還越級上報，要開除。據家屬描述，蒯女士為此哭了一整夜，「想到清清白白一輩子，最後因為半卷衛生紙沒臉見人」，翌日在酒店的宿舍服藥自殺。

1月31日，蒯女士的女婿王先生向內媒表示，蒯女士自盡前曾給女兒發消息說心情不太好，家人覺得事情不太對之後就去了酒店，但還沒趕到酒店時，就被告知蒯女士已經被送到了醫院。目前，蒯女士仍在醫院接受治療，意識還是有些不太清醒，比較嗜睡。

王先生說，岳母服藥之前跟妻子提起過此事，稱當時沒有向主管解釋過多，而是立即承認拿衛生紙一事，沒有辯解。但酒店主管表示，這是盜竊行為，要罰款，還讓蒯女士「不用再去上班了」。蒯女士女兒當時安慰她，稱「這事既然已經發生了，該罰錢就罰錢，讓這事就過去了」，怎料蒯女士還是服藥自盡。

涉事的酒店曙光薇酒店（天鵝湖店）。（微博）

酒店方拒承擔醫藥費

蒯女士家人稱，目前酒店不願意承擔醫藥費，令他們感到不滿。「就算是犯了錯誤，但是在酒店出事了，也應該盡到一定的義務。我們還沒有說甚麼，他們就說要走法律程序。我們沒有說她的行為是好的，但起碼要安撫下老年人，讓老年人情緒穩定下來。我們也不想怎麼樣，但是至少對這個事的處理要有誠意，現在不管不問我們肯定不太接受。」

涉事酒店陳姓經理稱，酒店已經就處理方式與家屬進行過溝通，希望不要只聽一方的說法，「我們集團也有法務部門，對於家屬的言論我們也會做保留。」

他表示，酒店方已經盡到了義務，該做的都已經做了。「該怎麼解決，我們酒店已經跟家屬溝通清楚，他們可以通過正當法律途徑去解決。如果通過正當途徑去解決，法律上怎麼判，我們就會怎麼去做。其他方面我們目前不發表任何意見。」

（綜合報道）