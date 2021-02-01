四川19歲女大學生學車後失蹤遇害　網傳被姦殺拋屍

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-01 17:15

四川德陽市19歲女生張某，上月24日在駕駛學校學車後失聯，6日後被警方尋回，惜已遇害。家屬昨日（1月31日）透露，張某生前曾受到惡劣傷害，遺體在距離練車地點幾百米處被發現，質疑學校安排學員在偏僻地方練車，卻沒有盡到保證學員安全的義務。目前，警方仍在偵查。

張某學車後失蹤，其後證實遇害。（網上圖片）

張父稱，女兒是家中獨女，非常乖巧懂事，是西南科技大學日語系大二學生，夢想是當一名日語翻譯；她上月15日放寒假後從學校返家，準備考車。他表示，女兒在事發當日上午9時如常出門學車，由於學車的地方比較偏僻，其妻當日中午更接走女兒到另一地方吃飯；女兒飯後再乘坐巴士回到學車處。

當日傍晚6時許，張父致電女兒時發現對方關機，因學車地點偏僻，家人開始擔心，於是立即趕往張某學車處尋找但無果，遂立即報警。警方翻查閉路電視後，發現張某最後現身於當日下午3時20分，從灤河加油站出口自西向東在嘉陵江西路上跨立交橋下穿輔路行走，當時獨自往巴士站方向行走。

警方於1月30日尋回張某遺體。張父表示，女兒從小乖巧聽話，學習成績和品行都好，是全家人的驕傲，學校老師和同學得悉她遇害後已趕到當地了解。他又稱，女兒遭遇不測，讓他無法接受，其妻更是悲痛欲絕，目前全家都處在巨大悲傷當中。

張父透露，警方於一片雜草中發現女兒的遺體，距離她最後現身的地方只有100米，且家屬多次在該處尋找都沒有發現女兒，懷疑找到遺體的地方亦非第一案發現場，應該是被殺害後被拋屍。他指出，女兒練車地點比較偏僻，環境雜亂，監控少，或許為兇手提供犯案機會；駕駛學校至今未與家屬聯繫。

網傳張某被姦殺拋屍，惟警方未有證實有關說法。當地網民指出，案發地點周圍有很多荒地和雜草，距離市區較遠，人和車都很少，希望有關部門重視周圍路燈、監控以及其他設施環境，消除安全隱患，避免悲劇再次發生。

（綜合報道）