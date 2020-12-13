安徽蕪湖20歲大學生不適就醫　遭拒診轉院期間亡　市衛健委調查

安徽蕪湖市20歲大學生杜某某本月初因咽喉不適到醫院掛號急診，惟當值醫生沒有問診，稱醫院夜間無耳鼻喉科急診，建議轉院治療；杜某某在轉診途中病情加重，最終搶救無效死亡。 家屬認為，醫生拒診延誤救治導致杜某某身亡。蕪湖市衛健委初步調查指，涉事醫生未落實會診制度，對患者的病情和潛在風險預判不夠，已涉嫌違法。市衛健委上周六（12日）稱，待收集到完整的證據鏈後，將出示最終調查結果。

杜某某是安徽師範大學的大三學生。據蕪湖市衛生健康委員會的《調查情況及處理意見》顯示，杜某某本月6日晚上由同學朱某某的陪同下到蕪湖市中醫醫院掛號急診，兩人當晚10時48分進入急診內科時，一名吳姓醫生正為病人診症及處理搶救室另一名危重病人的醫療文書。

蕪湖市衛生健康委員會出具《調查情況及處理意見》。（網上圖片）

杜某某稱咽喉不適並有異物感，惟吳醫生未有為他問診、檢查身體、書寫病歷，僅稱醫院夜間無耳鼻喉科急診，建議兩人到市二院或弋磯山醫院就診。

他們其後乘搭的士到市二院急診科，惟杜某某當晚11時12分到市二院時已昏厥，口唇面色青紫，沒有心跳呼吸，大動脈搏動消失，瞳孔放大，已無生命體徵。醫護人員立即為杜某某氣管插管、心臟胸外按壓、藥物復甦，插管過程中發現有重度喉頭水腫，並吸出大量血性痰液，搶救約50分鐘後宣布臨床死亡。

杜某某因不適到蕪湖市中醫醫院求診，遭當值醫生拒診並建議轉院。（網上圖片）

死者家屬表示，喉頭水腫並非不治之症，但不及時治療就會致命，認為醫生拒診延誤救治導致杜某某死亡。家屬上周一（7日）已向警方報案，要求查明死因，並已委託第三方機構做醫學鑑定，將根據結果追究醫生的責任。

蕪湖市衛健委指出，涉事醫生未落實首診負責制度，未有按要求為患者進行病史採集、體格檢查等；未落實會診制度，對已接診的非本科疾病患者，沒有聯繫相關科室會診；對患者的病情和潛在風險預判不夠，僅根據患者簡單敘述就引導其自行到其他醫院就診。

蕪湖市衛健委指出，涉事醫生未落實首診負責制度。（網上圖片）

市衛健委認為，蕪湖市中醫醫院及吳姓醫生涉嫌違反《基本醫療衛生與健康促進法》、《醫療糾紛預防和處理條例》、《執業醫師法》等規定，目前已責令該院全面加強醫療核心制度落實，整改急診急救工作，加強急診科及耳鼻喉科等相關科室專業人員配備和規範管。同時，責成蕪湖市衛生監督所深入調查，依法依規對醫院和相關責任人員立案查處，並將相關調查結果及時抄送公安機關。

（新京報）