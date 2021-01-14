Tesla在高速公路行駛時中控系統突然黑屏　嚇壞深圳車主

深圳一名蔡姓男司機日前駕駛特斯拉（Tesla）從深圳前往東莞期間，發現車內導航系統出現卡頓、轉向提示音不響、轉向燈紊亂甚至中控系統黑屏等狀況，讓他對行車安全擔心不已。事後Tesla工作人員指出，中控屏失控是因信息讀取失敗所致，聯繫車主後會第一時間進行維修。

據了解，涉事Tesla Model S轎車是蔡男於2016年買入，目前才剛過保修期。1月6日，他驅車駛至東莞的高速公路上時，導航卻多次出現卡頓，他即使馬上致電客服也沒有良好的解決方案，後來亦出現轉向指示燈錯誤，轉向提示音不響之類問題，中控屏幕更是頓時黑成一片，把他當場嚇壞，擔心後果不堪設想。

涉事Tesla Model S轎車是蔡男於2016年買入，目前才剛過保修期。（深圳大件事）

事後他立即聯絡官方客服，但工作人員回應指可能是他手機通訊錄有特殊字符所致，令他大感不解，並認為涉及到通訊錄的私隱問題。他表示，過往已有不少消費者投訴過Tesla的黑屏，以及屏幕觸控不靈、信息丟失等問題，希望廠家能予以重視並解決。

至周二（12日），Tesla華南區市場工作人員表示，蔡男所遇到的故障主要來源於中控系統黑屏，但該故障並不會影響基本駕駛操作及安全，至於原因是由於系統在讀取車主通訊錄時，有信息讀取失敗造成。不過他強調車主的私隱不會被侵犯，因藍牙的通訊錄只保存在本地，不會上傳到雲端和公司的後台服務器。

他最後對蔡男遭遇表示抱歉，強調售後部門將積極提供維修解決方案。

（南方都市報）